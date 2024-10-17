Военнослужащие 50-й смешанной авиабазы исполнили мечту 13-летнего Вани – подняться на новую высоту

Детская мечта сбылась. Исполнить задуманное и, казалось бы, недостижимое, удалось 13-летнему Ване. И в этом ему помогли военнослужащие 50 смешанной авиабазы в Мачулищах. Небо – главная страсть мальчика. Когда вырастет, Ваня хочет стать пилотом и совершить перелет между Минском и Сочи. Но преградой на пути к высоким целям стал тяжелый диагноз: врачи выявили нейробластому 4-й стадии с метастазами, рассказали в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Несмотря на юный возраст, парень оказался очень силен духом: уже 9 лет он борется с болезнью. Перенес несколько сложных операций, лучевую и химиотерапию. Рак возвращался четыре раза, но Ваня стойко держит удар, продолжает бороться и строит большие планы на будущее. Его история тронула сердца военных летчиков – для мальчика решили устроить сюрприз. Сперва Ваню пригласили в единственный в стране музей-самолет АН-26. Познакомили с экспозицией и даже позволили примерить шлем.

Это была репетиция перед главным сюрпризом. Следующий пункт программы привел парня в полный восторг – на аэродроме перед ним приземлился настоящий боевой вертолет и авиаторы пригласили его в кабину. Живые эмоции – без лишних слов. Но и на этом программа не закончилась: свое мастерство Ване продемонстрировали парашютисты, а после мальчик побывал в кабине пилота и штурманской самолета ИЛ-76. Этот день точно стал одним из самых счастливых.

Ваня Борисюк:

Много узнал, на вертолете полетал, получил необычные ощущения. Понял, что любой транспорт авиации – это очень круто. Кайф на всю жизнь, как говорится.