«Это очень достойно и круто» – белоруска о работе в органах внутренних дел

С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Тамара Рулинская, начальник отдела идеологической работы ГУВД Мингорисполкома:

Служба в органах внутренних дел на сегодняшний день – это очень достойно, круто. Чувствую, что мы нужны, мы делаем нужную работу.

Мы с моей командой, с сотрудниками отдела организовываем большое количество мероприятий по чествованию ветеранов органов внутренних дел, мероприятия по чествованию и награждению лучших сотрудников столичной милиции, мероприятия по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Гордо быть сотрудником органов внутренних дел, быть патриотом своей страны. Я очень люблю нашу страну. Люблю, начиная с мелочей, климат, люблю деревья, все растения, которые здесь растут, я восхищаюсь каждым зданием. Патриот с большой буквы, воспитываю в таком духе детей.