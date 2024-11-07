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«Это очень достойно и круто» – белоруска о работе в органах внутренних дел

07 ноября 2024 17:21
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С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

«Это очень достойно и круто» – белоруска о работе в органах внутренних дел -2

Тамара Рулинская, начальник отдела идеологической работы ГУВД Мингорисполкома:
Служба в органах внутренних дел на сегодняшний день – это очень достойно, круто. Чувствую, что мы нужны, мы делаем нужную работу.

Мы с моей командой, с сотрудниками отдела организовываем большое количество мероприятий по чествованию ветеранов органов внутренних дел, мероприятия по чествованию и награждению лучших сотрудников столичной милиции, мероприятия по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Гордо быть сотрудником органов внутренних дел, быть патриотом своей страны. Я очень люблю нашу страну. Люблю, начиная с мелочей, климат, люблю деревья, все растения, которые здесь растут, я восхищаюсь каждым зданием. Патриот с большой буквы, воспитываю в таком духе детей.

Подробности в видео.

# Женщины Беларуси # МВД Беларуси # ГУВД Мингорисполкома

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