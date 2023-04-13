Как правильно соорудить скворечник и какие птицы скоро вернутся в Беларусь? Рассказал специалист

Вероника Макаревич, ведущая:

Весна – время возвращаться на родину и искать новое жилище! Как обстоят дела на рынке птичьей недвижимости и кто уже успел обзавестись собственными квадратами, узнаем прямо сейчас! То солнце, то снег, то проливной дождь. Капризный апрель – настоящее испытание для пернатых обитателей белорусских широт. Не сбился ли внутренний барометр у перелетных птиц и как орнитологи подготовились к весне? Об этом и не только рассказали «зеленоклассникам» столичной школы № 43.

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития:

Есть птицы перелетные, мигрирующие, они улетают на юг. Есть птицы оседлые и кочующие, которые живут у нас на территории постоянно. Перелетные – это скворцы, например, соловьи, а те, кто остаются зимовать, – это синицы, желтоголовые корольки и другие виды. Сейчас уже птицы летят вовсю, миграция уже идет, несмотря на то, что иногда снег еще выпадает. Кстати, в последние годы некоторые скворцы остаются зимовать в Минске. Даже такое мы видели. А совсем недавно ребята поздравили всех крылатых с праздником – Международным днем птиц. Видовое разнообразие и особенности гнездования всегда под пристальным вниманием начинающих бердвотчеров и их педагогов.

Руслан Шайкин:

Этот домик называется синичником, а этот домик называется скворечником. Апартаменты на любой вкус и цвет! Юные архитекторы создают целые жилые кварталы для пернатых обитателей столицы. Среди множества причудливых конструкций как уютные домики, так и просторные пентхаусы с декором. Настоящее произведение искусства! Но крылатым новоселам неважен интерьер. Площадь гостиной и размер входной двери – вот что имеет значение.

Руслан Шайкин:

Это маленький домик. Он делается специально, чтобы у него были небольшие размеры, небольшой диаметр входа. Этот домик называется синичником, потому что в нем поселятся синицы. Соответственно, скворец сюда залезть не сможет. Скворечники обычно делаются больших размеров, больше диаметр входа. Принято считать, если его диаметр – около трех сантиметров, то это синичник, если еще меньше, то это малый синичник. А если порядка пяти сантиметров, то это скворечник. Хотя разными бывают. Бывают домики и для трясогузок, горихвосток, но они устроены немножко по-другому. Чтобы сделать скворечник своими руками, хватит одной доски и парочки инструментов. Технология проста: снаружи птичье жилище шлифуется, а внутри стенки домика должны оставаться нетронутыми. И в этом есть свой смысл.

Руслан Шайкин:

Важной особенностью таких домиков для птичек является съемная крыша. Это необходимо, чтобы осенью можно было почистить домик. Еще одна особенность – это то, что внешняя часть домика может быть гладенькой, строганной, а внутри она должны быть из нестроганной доски. Желательно, чтобы она было шершавая. Это дает возможность птичкам легче выбраться из такого домика. Так что в дизайне птичьих интерьеров приветствуется естественность! К слову, есть и другие нюансы строительства! Руслан Шайкин:

Нужно помнить, что кроме синички по размеру может туда залезть еще и скворец, а если скворец пролезет в это отверстие, то синичку он оттуда выселит. А сюда скворец не залезет – слишком маленький диаметр.

Кстати, квартирный вопрос стоит остро не только для скворцов, синиц и мухоловок. Нередко в столице гостят и ушастые совы. Чтобы им было комфортно в городском парке или сквере, экологи уже подготовили специальные плетеные гнездовья. Руслан Шайкин:

В прошлом году мы вывесили за весну порядка 50 искусственных гнездовьев, включая и домики, и гнездовые корзины. Еще мы делали искусственные гнездовья для осоедов, подорликов. В заказнике «Сорочанские озера». В Беларуси есть такое интересное место. В общей сложности было порядка 50. Но в этом году, думаю, тоже где-то так будет. Так что с новосельем! Ну а теперь самое время перейти от теории к практике. Несколько простых движений – и синичник готов занять почетное место в школьном дворе!

Руслан Шайкин:

Вот мы с вами повесили наш первый домик. Он будет для синиц. Кстати, очень скоро с юга вернутся мухоловки-пеструшки. И они тоже смогут поселиться в этом домике. Они очень важные для нас. Питаются мухами и комарами. Птичье общежитие ждет новых постояльцев! А мы пока проверим, насколько хорошо ребята усвоили материал.

Милана Казак, учащаяся средней школы № 43 города Минска:

Я узнала про чижа, потом я узнала про синиц и про желтоголового королька.

Надежда Крень, учащаяся средней школы №43 города Минска:

Я все время делаю домики для птиц. Никогда не пропускаю занятия, когда у нас «зеленые классы». Особенно люблю, когда мы ходим на улицу.

Вероника Арловская, учащаяся средней школы №43 города Минска:

Я узнала, что о птицах надо заботиться и делать для них кормушки, гнезда.

– Что тебе понравилось больше всего?

– Что мы пошли на улицу.

Анна Антонова, учащаяся средней школы №43 города Минска:

Я сегодня придумала свой скворечник, только он для кукушек. Весело и задорно – вот так столичные ребята познают мир. Присоединяйтесь и вы!