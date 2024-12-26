Муковозчик: один твит Трампа – полтора миллиарда долларов Дании. Неплохая внешняя политика

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

«В целях национальной безопасности и свободы во всем мире...» – как вам начало? Заявление такого кшталту должно заканчиваться феерически, ибо совместить национальную безопасность (свое внутреннее дело) и свободу во всем мире (внутреннее дело других стран) – подвиг гераклического уровня.

«В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией – это абсолютная необходимость», – написал Дональд Трамп в своей социальной сети. Не было бы так холодно, эскимосы бы рты пооткрывали. Где они, а где свобода во всем мире?