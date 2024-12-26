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Муковозчик: один твит Трампа – полтора миллиарда долларов Дании. Неплохая внешняя политика

26 декабря 2024 18:44
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ

Муковозчик: один твит Трампа – полтора миллиарда долларов Дании. Неплохая внешняя политика-1

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
«В целях национальной безопасности и свободы во всем мире...» – как вам начало? Заявление такого кшталту должно заканчиваться феерически, ибо совместить национальную безопасность (свое внутреннее дело) и свободу во всем мире (внутреннее дело других стран) – подвиг гераклического уровня.

«В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией – это абсолютная необходимость», – написал Дональд Трамп в своей социальной сети. Не было бы так холодно, эскимосы бы рты пооткрывали. Где они, а где свобода во всем мире?

Круговорот бабла в природе. Полностью читайте здесь.

Муковозчик: один твит Трампа – полтора миллиарда долларов Дании. Неплохая внешняя политика-3

Андрей Муковозчик:
Трамп, напомню, в свою прошлую каденцию уже предлагал просто купить Гренландию и закрыть вопрос. Тогдашняя премьерка Дании (а Дания, напомню, владеет Гренландией) назвала его слова «абсурдными». На что Дональд тоже обиделся, в свою очередь обозвал ту премьерку «отвратительной» и не полетел в Копенгаген.

Теперь все разворачивается похоже, но не так. «Гренландия наша», – заявил премьер острова. Хотя она, как уже говорилось, датская. «Мы не продаемся», – продолжил островитянин, хотя лучше других знает: не им решать.

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# Авторская журналистика на СТВ # Андрей Муковозчик

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