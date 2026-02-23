Муковозчик: нацизм до конца, как мы теперь видим, в Европе выжжен так и не был

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

В Гомеле завели уголовное дело против школьницы: она была фанаткой Евы Браун – копировала ее образ, царапала на теле свастику. Извините, а куда смотрели родители? Вопиющий случай, согласны? Нам кажется, дело надо заводить и против них...

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Мне всегда казалось достаточно спорным утверждение «Сын за отца не отвечает». Потому как если ты, к примеру, живешь в семье экстремиста-террориста, то как же ты можешь не знать, чем папка с мамкой занимаются? А яблочки от яблоньки, как известно, далеко не падают. Поэтому и дочь… но уж родители-то за детей точно должны быть в ответе! Как и Ева Браун – за своего избранника.

В Беларуси целые семьи, бывало, становились сначала диссидентскими, потом бчбануто-змагарскими, следом, что закономерно, – бегло-выпнутыми. Так зачем же плесени давать расти? Кстати говоря, именно интернет, гаджеты и соцсети – вся эта подрывная триада – и делают так, чтобы родители как можно меньше внимания обращали на детей. Чтобы те росли как трава – но трава, обильно поливаемая, удобряемая и постригаемая как раз в рамках западных ценностей. А не в наших вековых семейных традициях. Вот она, современная технология изготовления манкуртов, о которых еще Чингиз Айтматов писал.

А нацизм, я напомню, изначально был англосаксонским изобретением. И до конца, как мы теперь видим, в Европе выжжен так и не был. Наши пращуры (будто знали) когда-то формулировали, как из гранита высекли: «Дурную траву с поля – вон!» Надо слушать своих предков и слушаться их, девочки, вот что я вам скажу. Читайте здесь.