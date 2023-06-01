Сергей Лебедев: в условиях агрессивного давления на страны СНГ очень важно объединять наши усилия

Новости Беларуси. О том, что мировая обстановка находится под влиянием системного кризиса международных отношений говорили 1 июня на 52-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» СТВ.

Это мероприятие проходит в условиях беспрецедентного обострения геополитической обстановки, когда коллективный Запад, наплевав на нормы международного права, забыв о добрососедстве и человечности, всеми силами стремится вбить клин в Содружество независимых государств. В центре этой подрывной деятельности находятся спецслужбы иностранных государств и подконтрольная им сеть агентов, готовых на всевозможные акты террора и преступления. Конечно, не за бесплатно. В итоге мир оказался на пороге коренной трансформации, а СНГ столкнулось с небывалыми раньше вызовами и угрозами. США и Запад открыто пытаются разрушить постсоветское пространство и развязать войну. Но даже в таких условиях Беларусь была и остается островком мира и безопасности. Особенно учитывая тот факт, что наша страна в этом году председательствует в ОДКБ.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

Недаром Минск называется столицей содружества. Здесь регулярно проходят многие мероприятия, заседания, встречи, посвященные нашему сотрудничеству, взаимодействию. Сегодня это особенно актуально, потому что в условиях грубого и агрессивного давления на Республику Беларусь, на Россию, на другие страны содружества очень важно объединять наши усилия в противодействие этим угрозам, давлению с целью защиты суверенитета, независимости стран содружества.

И сегодня же главы делегаций Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ почтили подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к монументу Победы.