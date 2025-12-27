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Мокрый снег, порывистый ветер и гололёд – погода в Беларуси на неделю

27 декабря 2025 17:05
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Мокрый снег, порывистый ветер и гололёд – погода в Беларуси на неделю-2

Республика будет находиться под влиянием обширной циклонической депрессии. При этом с севера Европы ожидается поступление холодных воздушных масс, и температурный фон с каждым днем станет понижаться. В результате чего время от времени будут идти осадки в основном в виде снега и мокрого снега. Дискомфорта добавят сильный порывистый северо-западный ветер и метель. На дорогах ожидается гололедица.

В дальнейшем циклон начнет терять свое влияние на погоду в нашей стране. Давление начнет расти. Осадки будут отмечаться местами по стране в основном в виде снега и мокрого снега. При этом в республику продолжат поступать холодные арктические воздушные массы и температурный фон останется пониженным.

Подробный прогноз по областям страны:

Мокрый снег, порывистый ветер и гололёд – погода в Беларуси на неделю-4
Мокрый снег, порывистый ветер и гололёд – погода в Беларуси на неделю-5
Мокрый снег, порывистый ветер и гололёд – погода в Беларуси на неделю-6
Мокрый снег, порывистый ветер и гололёд – погода в Беларуси на неделю-7
Мокрый снег, порывистый ветер и гололёд – погода в Беларуси на неделю-8
Мокрый снег, порывистый ветер и гололёд – погода в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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