Мокрый снег, порывистый ветер и гололёд – погода в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Республика будет находиться под влиянием обширной циклонической депрессии. При этом с севера Европы ожидается поступление холодных воздушных масс, и температурный фон с каждым днем станет понижаться. В результате чего время от времени будут идти осадки в основном в виде снега и мокрого снега. Дискомфорта добавят сильный порывистый северо-западный ветер и метель. На дорогах ожидается гололедица.

В дальнейшем циклон начнет терять свое влияние на погоду в нашей стране. Давление начнет расти. Осадки будут отмечаться местами по стране в основном в виде снега и мокрого снега. При этом в республику продолжат поступать холодные арктические воздушные массы и температурный фон останется пониженным.

Подробный прогноз по областям страны: