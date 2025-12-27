Беларусбанк завершил технические работы по обновлению систем

Крупнейший белорусский банк завершил технические работы по обновлению систем, которые влияли на доступность операций по банковским картам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запланированные ранее ограничения на 28 декабря отменены. Доступны все виды платежей, переводы с карты на карту, снятие наличных и работа устройств самообслуживания, интернет-банкинга и мобильного банкинга.

Операции по погашению кредитной задолженности через дистанционные каналы, устройства самообслуживания и отделения Беларусбанка, а также по вкладным счетам будут планово возобновлены в понедельник, 29 декабря.