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Беларусбанк завершил технические работы по обновлению систем

27 декабря 2025 17:13
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Крупнейший белорусский банк завершил технические работы по обновлению систем, которые влияли на доступность операций по банковским картам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусбанк завершил технические работы по обновлению систем-2

Запланированные ранее ограничения на 28 декабря отменены. Доступны все виды платежей, переводы с карты на карту, снятие наличных и работа устройств самообслуживания, интернет-банкинга и мобильного банкинга.

Операции по погашению кредитной задолженности через дистанционные каналы, устройства самообслуживания и отделения Беларусбанка, а также по вкладным счетам будут планово возобновлены в понедельник, 29 декабря.

# Деньги

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