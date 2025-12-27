Усиленная охрана – лесхозы по всей стране следят за незаконной вырубкой деревьев
Пока одни дарят праздник и исполняют детские мечты, другие готовятся украсить собственный дом к Новому году. По традиции многие выбирают для этого живую елку, но, увы, не все готовы сделать это законно. Чтобы сохранить лесные богатства, по всей Беларуси сейчас усилена охрана хвойных насаждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проводятся ежедневные рейды для пресечения попыток незаконной вырубки. Ведь праздник не должен начинаться с нарушения закона.
О том, как лесные патрули берегут зеленые символы Нового года, репортаж Валерии Карачун.
Боровлянский спецлесхоз – это 23 тысячи гектаров земли. За незаконной вырубкой леса здесь ежедневно следят порядка 60 человек. Под особым контролем хвойные молодняки вблизи населенных пунктов и вдоль дорог. Именно такие насаждения больше всего привлекают «охотников» за новогодними елками. Патрули, фотоловушки и дежурства на дорогах – у правонарушителя нет шанса остаться незамеченным.
Дмитрий Цадилка, лесник Боровлянского лесничества:
Ловим. Если убежит, ставим фиксаторы, фотоловушки на это же место. Кто-нибудь – да все равно попадется.
К рейдам подключается и Госавтоинспекция. Тем, кто везет елку, придется объяснить, как она попала в багажник. Желательно предоставить чек. Стремление получить дерево бесплатно может обернутся серьезными последствиями. За незаконную вырубку нарушителям грозит административная ответственность.
Максим Скворцов, помощник лесничего Острошицко-Городокского лесничества:
Если мы поймаем нарушителя, составляем протокол, опрос. Если вдруг сотрудники Госавтоинспекции останавливают машину, они могут позвонить нам, что остановили, человек вез елочки без документов. Мы подъезжаем, тоже составляем протокол. Человеку говорим, когда явиться в лесхоз, назначаем время. И там уже с человеком дальше наш инженер ведет дальнейшие действия.
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