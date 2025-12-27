Усиленная охрана – лесхозы по всей стране следят за незаконной вырубкой деревьев

О том, как лесные патрули берегут зеленые символы Нового года, репортаж Валерии Карачун.

Пока одни дарят праздник и исполняют детские мечты, другие готовятся украсить собственный дом к Новому году. По традиции многие выбирают для этого живую елку, но, увы, не все готовы сделать это законно. Чтобы сохранить лесные богатства, по всей Беларуси сейчас усилена охрана хвойных насаждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проводятся ежедневные рейды для пресечения попыток незаконной вырубки. Ведь праздник не должен начинаться с нарушения закона.

Боровлянский спецлесхоз – это 23 тысячи гектаров земли. За незаконной вырубкой леса здесь ежедневно следят порядка 60 человек. Под особым контролем хвойные молодняки вблизи населенных пунктов и вдоль дорог. Именно такие насаждения больше всего привлекают «охотников» за новогодними елками. Патрули, фотоловушки и дежурства на дорогах – у правонарушителя нет шанса остаться незамеченным.

Дмитрий Цадилка, лесник Боровлянского лесничества:

Ловим. Если убежит, ставим фиксаторы, фотоловушки на это же место. Кто-нибудь – да все равно попадется.

К рейдам подключается и Госавтоинспекция. Тем, кто везет елку, придется объяснить, как она попала в багажник. Желательно предоставить чек. Стремление получить дерево бесплатно может обернутся серьезными последствиями. За незаконную вырубку нарушителям грозит административная ответственность.