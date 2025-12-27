Территория достижений и инноваций – выставку «Моя Беларусь» уже посетили тысячи гостей!

«Моя Беларусь» – экспозицию уже посетили тысячи гостей. На площади более 30 тысяч квадратных метров собрано лучшее, чем страна гордится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно здесь каждый может увидеть, как Беларусь сочетает традиции и инновации, прошлое и будущее, создавая устойчивый фундамент для развития и национальной гордости.