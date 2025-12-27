Территория достижений и инноваций – выставку «Моя Беларусь» уже посетили тысячи гостей!
«Моя Беларусь» – экспозицию уже посетили тысячи гостей. На площади более 30 тысяч квадратных метров собрано лучшее, чем страна гордится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно здесь каждый может увидеть, как Беларусь сочетает традиции и инновации, прошлое и будущее, создавая устойчивый фундамент для развития и национальной гордости.
Что сегодня вдохновляет и объединяет белорусов всех поколений и какие проекты вызывают особый интерес у гостей, узнаем из сюжета Юлии Минич.
Десятки разных локаций. Последние научные разработки: от промышленности и медицины до искусственного интеллекта. Это не просто выставка – это результат многолетнего труда и упорства множества людей. Каждый стенд – окно в будущее.
Виртуального консультанта Алену, подводный дрон, VR-пространство, где можно буквально «полетать» над линиями электропередачи, представило Министерство энергетики. Много обучающего материала.
Например, тренажер шагового напряжения. Что делать, если рядом произошел обрыв линии, и как правильно выйти из опасной зоны.
Вадим Васильченко, начальник производственно-технического отдела УП «Минскоблгаз»:
Данный промышленный дрон используется у нас в труднодоступных местах, на реках, озерах, водоемах, для обследования газопровода. Есть труднодоступные места, куда человек не может попасть, обследовать газопровод. Данный дрон помогает нам выполнять эти работы.
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