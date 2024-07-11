Заняли свыше 100 населённых пунктов с боями! 11 июля 1944-го – операция «Багратион»

80 лет назад в ходе наступательной операции «Багратион» войска Красной армии метр за метром освобождали от гитлеровских оккупантов белорусскую землю. Как сообщалось в сводках Совинформбюро за 11 июля 1944 года: «Северо-западнее и юго-западнее города Вильнюса наши войска продолжали наступление, овладели районным центром Барановичской области Вороново, а также с боями заняли свыше 100 других населенных пунктов». О том как это было, в нашем сюжете-хронологии.

Беларусь, Вороново, Гродненская область. 11 июля Вороновский район в ходе второго этапа операции «Багратион» освобожден от немецко-фашистских оккупантов. Немцы заняли Вороново в первые дни Великой Отечественной. И на протяжении трех пропитанных горем лет район находился под оккупацией.

На территории района гитлеровцы проводили политику геноцида, и их новый порядок означал уничтожение населения. В 30 километрах от райцентра создали еврейское гетто, где было расстреляно более двух тысяч человек. 1 200 мирных жителей, в том числе 199 детей, вывезены в Германию.