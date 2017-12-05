МТЗ подарил Республиканскому интернату ветеранов войны и труда новый трактор «Беларус»

Новости Беларуси. Необычный подарок сделал завод МТЗ Республиканскому интернату ветеранов войны и труда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В настоящее время в распоряжении учреждения – новенький трактор «Беларус». Он пришел на смену своему старшему брату, который когда-то подарил Петр Машеров известной на весь Советский Союз трактористке Надежде Куницкой. Это был миллионный экземпляр, который стал железным «другом» Надежды Ивановны. И как оказалось – на всю жизнь.

Женщина последние годы провела в общежитии, там же – находился и ее трактор. 8 лет назад Надежда Ивановна умерла. «Осиротевшую» машину отправили в музей, а общежитию подарили современный экземпляр.

Андрей Сусленков, заместитель генерального директора предприятия «МТЗ» по идеологической работе, кадрам и соцразвитию:

Министерство согласилось передать нам этот трактор для музейной экспозиции. Сегодня у нас существует музейная экспозиция, в которой есть первенец, есть практически вся линейка тракторов. Их можно назвать антикваром Беларуси. В этой композиции уже присутствует и миллионный трактор, и двухмиллионный.

Андрей Лобович, первый заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Трактор с историей. Был в рабочем состоянии до последних своих дней и сейчас, я думаю, уже находясь в музее Тракторного завода в любой момент его можно завести и выехать на какие-то парады, которые организовывают на заводе.