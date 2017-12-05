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МТЗ подарил Республиканскому интернату ветеранов войны и труда новый трактор «Беларус»

05 декабря 2017 14:24
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Новости Беларуси. Необычный подарок сделал завод МТЗ Республиканскому интернату ветеранов войны и труда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

МТЗ подарил Республиканскому интернату ветеранов войны и труда новый трактор «Беларус» -1

В настоящее время в распоряжении учреждения – новенький трактор «Беларус». Он пришел на смену своему старшему брату, который когда-то подарил Петр Машеров известной на весь Советский Союз трактористке Надежде Куницкой. Это был миллионный экземпляр, который стал железным «другом» Надежды Ивановны. И как оказалось – на всю жизнь. 

МТЗ подарил Республиканскому интернату ветеранов войны и труда новый трактор «Беларус» -3

Женщина последние годы провела в общежитии, там же – находился и ее трактор. 8 лет назад Надежда Ивановна умерла. «Осиротевшую» машину отправили в музей, а общежитию подарили современный экземпляр.

МТЗ подарил Республиканскому интернату ветеранов войны и труда новый трактор «Беларус» -5

Андрей Сусленков, заместитель генерального директора предприятия «МТЗ» по идеологической работе, кадрам и соцразвитию: 
Министерство согласилось передать нам этот трактор для музейной экспозиции. Сегодня у нас существует музейная экспозиция, в которой есть первенец, есть практически вся линейка тракторов. Их можно назвать антикваром Беларуси. В этой композиции уже присутствует и миллионный трактор, и двухмиллионный. 

МТЗ подарил Республиканскому интернату ветеранов войны и труда новый трактор «Беларус» -7

Андрей Лобович, первый заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь: 
Трактор с историей. Был в рабочем состоянии до последних своих дней и сейчас, я думаю, уже находясь в музее Тракторного завода в любой момент его можно завести и выехать на какие-то парады, которые организовывают на заводе.

МТЗ подарил Республиканскому интернату ветеранов войны и труда новый трактор «Беларус» -9

МТЗ подарил Республиканскому интернату ветеранов войны и труда новый трактор «Беларус» -11

 Сотрудники МТЗ надеются, что трактор долго прослужит общежитию. Машина надежная и неприхотлива в эксплуатации.

МТЗ подарил Республиканскому интернату ветеранов войны и труда новый трактор «Беларус» -13

МТЗ подарил Республиканскому интернату ветеранов войны и труда новый трактор «Беларус» -15

МТЗ подарил Республиканскому интернату ветеранов войны и труда новый трактор «Беларус» -17

МТЗ подарил Республиканскому интернату ветеранов войны и труда новый трактор «Беларус» -19

# общество # Предприятия Беларуси # Фотофакт # Андрей Лобович # Андрей Сусленков

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