Как лучше понять своего ребенка: «Родительские университеты» появятся в Беларуси
Новости Беларуси. «Родительские университеты» появятся по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они помогут неравнодушным мамам и папам лучше понимать своего ребенка.
В проекте, который стартует уже в 2018 году, будут задействованы общеобразовательные школы.
Способы укрепления семейных ценностей, как помочь родителям с приемным ребенком, проблемы и возможности инклюзивного образования – все эти вопросы обсуждают 5 декабря в Минске на национальном форуме «Семья XXI века».
Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Необходима системная работа с родителями со стороны социальных педагогов, психологов и врачей. Они сами об этом говорят – родители. Поэтому мы предлагаем создать 3-ступенчатый «Родительский университет»: «Мой ребенок – школьник», «Мой ребенок – подросток» и «Мой ребенок – старшеклассник».
Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Сегодня абсолютно все законопроекты касаются семьи, потому что они касаются либо деятельности трудоспособных граждан, либо они касаются сферы экологической, либо они касаются сферы проживания. То есть что бы мы не взяли, мы всегда должны смотреть, как это скажется на семье, как это скажется на совмещении обязанностей.
Работают эксперты по направлениям. Это взаимодействие семьи и школы, социальная защита и поддержка идей родителей в средствах массовой информации.