Как лучше понять своего ребенка: «Родительские университеты» появятся в Беларуси

Новости Беларуси. «Родительские университеты» появятся по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они помогут неравнодушным мамам и папам лучше понимать своего ребенка.

В проекте, который стартует уже в 2018 году, будут задействованы общеобразовательные школы.

Способы укрепления семейных ценностей, как помочь родителям с приемным ребенком, проблемы и возможности инклюзивного образования – все эти вопросы обсуждают 5 декабря в Минске на национальном форуме «Семья XXI века».