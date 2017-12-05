Мемориальный камень в честь воинов-пограничников открыли в Гомеле

Новости Беларуси. В Гомеле открыли первый мемориальный знак в честь стражей государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжество прошло накануне 100-летия со дня образования органов пограничной службы Республики Беларусь.

Владислав Бруев, командир Гомельской пограничной группы:

Одна из основных целей была именно увековечить память не только тех, кто сейчас выполняет задачи по надежной охране границы, но и вспомнить всех тех, кто охранял ее, начиная с 18-го года, когда была образована пограничная охрана.

Большое спасибо скульптору, который воплотил все эти мысли. Участвовал каждый пограничник нашего отряда, нашей группы.