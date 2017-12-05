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Мемориальный камень в честь воинов-пограничников открыли в Гомеле

05 декабря 2017 13:53
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Новости Беларуси. В Гомеле открыли первый мемориальный знак в честь стражей государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжество прошло накануне 100-летия со дня образования органов пограничной службы Республики Беларусь.

Мемориальный камень в честь воинов-пограничников открыли в Гомеле-1

Памятный камень воинам-пограничникам торжественно открыли в самом центре города.

Мемориальный камень в честь воинов-пограничников открыли в Гомеле-4

Владислав Бруев, командир Гомельской пограничной группы:
Одна из основных целей была именно увековечить память не только тех, кто сейчас выполняет задачи по надежной охране границы, но и вспомнить всех тех, кто охранял ее, начиная с 18-го года, когда была образована пограничная охрана.

Большое спасибо скульптору, который воплотил все эти мысли. Участвовал каждый пограничник нашего отряда, нашей группы.

Мемориальный камень в честь воинов-пограничников открыли в Гомеле-7

Гомельская пограничная группа была создана после того, как область стала пограничной: сегодня под контролем военнослужащих участок государственной границы с Украиной протяженностью в несколько сотен километров. Причем если сухопутная часть составляет 130 километров, то водная – почти 170. В основном, она проходит по рекам Днепр и Сож.

# общество # Фотофакт # Памятники # Владислав Бруев

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