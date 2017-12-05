Волонтера года из тысячи молодых людей выберут в Беларуси 5 декабря

Сегодня в это движение вовлечены тысячи молодых людей. В стране действует несколько организаций добровольной помощи. Их участники ухаживают за тяжелобольными людьми (в том числе подопечными детских хосписов), занимаются экологическим и историко-культурным волонтерством. Отметим, число волонтеров в Беларуси каждый год растет.

Новости Беларуси. Не профессия, а призвание. Международный День волонтера отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Горчакова, директор белорусского детского хосписа:

Женщина рассказывала о том, что она 6 дней ходит по скверу, и там от голода умирает собака, и никто не помогает. А я спросила: «А вы чем помогли?» А она отвечает: «А чем я могу помочь?».

Волонтеры – это люди, которые не проходят мимо. Это как вздох, как открытая форточка, какой-то ветер. Это первое, для чего должны быть в нашем обществе волонтеры.

Добавим, 5 декабря в Минске выберут волонтера года. Конкурс пройдет среди участников движения «Доброе сердце». Оно объединяет порядка 30 тысяч человек.