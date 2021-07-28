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МТЗ остановил один из цехов? Работники рассказали, что на самом деле происходит на предприятии

28 июля 2021 13:42
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Новости Беларуси. Литейное производство МТЗ работает в штатном режиме. Слухи о том, что на предприятии простаивает цех, опровергли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МТЗ остановил один из цехов? Работники рассказали, что на самом деле происходит на предприятии-1

Более того, сейчас в литейном цеху № 2 ведется модернизация. Уже установлены и работают три небольшие индукционные печи, к ноябрю планируется запустить еще две большие. В настоящее время проводится монтаж оборудования. В результате Минский тракторный завод уйдет от использования кокса и перейдет к индукционной плавке. Это позволит повысить производительность и положительно отразится на экологической ситуации в городе.

МТЗ остановил один из цехов? Работники рассказали, что на самом деле происходит на предприятии-4

Сергей Хомич, заливщик металла ЛЦ-2:
Цех работает все время. Он работал без простоев. Работаем, кое-где даже пытаемся нарастить производственные мощности. Зарплата, в принципе, какая была, такая осталась. Да, когда выходишь по двойным – это все оплачивается. Мы – литейщики, а это значит, что любая задача для нас выполнима.

МТЗ остановил один из цехов? Работники рассказали, что на самом деле происходит на предприятии-7

Александр Невмержицкий, начальник литейного цеха № 2:
Работаем и в три смены, и приходится людей выводить в выходные дни. То есть уже три подряд субботы мы работаем полноценно.

МТЗ остановил один из цехов? Работники рассказали, что на самом деле происходит на предприятии-10

Тем временем фейковую информацию о простоях на заводе активно распространили в ряде сомнительных источников. Рабочие на провокации не повелись.

# Предприятия Беларуси # общество # Сергей Хомич # Фотофакт

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