МТЗ остановил один из цехов? Работники рассказали, что на самом деле происходит на предприятии

Новости Беларуси. Литейное производство МТЗ работает в штатном режиме. Слухи о том, что на предприятии простаивает цех, опровергли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более того, сейчас в литейном цеху № 2 ведется модернизация. Уже установлены и работают три небольшие индукционные печи, к ноябрю планируется запустить еще две большие. В настоящее время проводится монтаж оборудования. В результате Минский тракторный завод уйдет от использования кокса и перейдет к индукционной плавке. Это позволит повысить производительность и положительно отразится на экологической ситуации в городе.

Сергей Хомич, заливщик металла ЛЦ-2:

Цех работает все время. Он работал без простоев. Работаем, кое-где даже пытаемся нарастить производственные мощности. Зарплата, в принципе, какая была, такая осталась. Да, когда выходишь по двойным – это все оплачивается. Мы – литейщики, а это значит, что любая задача для нас выполнима.

Александр Невмержицкий, начальник литейного цеха № 2:

Работаем и в три смены, и приходится людей выводить в выходные дни. То есть уже три подряд субботы мы работаем полноценно.