В Могилёве проходит молодёжный театральный форум – чем удивляют зрителей?

Моноспектакли, постановки театров кукол, пантомима и пластика. Молодежный форум «М.@rt.Контакт» продолжает удивлять зрителей богатой палитрой жанров и форматов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Афиша из 24-х спектаклей перешагнула экватор: 12 постановок представили на суд зрителей. Публика уже успела оценить выступления театров Москвы, Перми, Орска, Луганской Народной Республики и Баку. И если для зрителя это калейдоскоп эмоций, то для творческих коллективов фестиваль – возможность сверить театральные часы.

Виктор Бугаков, артист театра-фестиваля «Балтийский дом» (Россия):

Когда спектакль с родной площадки выезжает путешествовать, это всегда интересно. Это новый воздух, это, во-первых, встреча с новой публикой, которая всегда как-то иначе реагирует, иначе воспринимает.

В рамках фестиваля «М.@rt.Контакт» на могилевской сцене состоится дебют семи театральных коллективов. Среди них – Вологодский камерный драматический театр с моноспектаклем «Это я, Эдит Пиаф». Он основан на мемуарах легендарной певицы XX века. Минимализм декораций: лестница – символ Эйфелевой башни – вместе с театральной труппой объехала полмира: от Люксембурга до Албании. Сегодня ее тени на могилевской сцене дополняют историю о сильной женщине с французским шармом и уникальным вокалом.