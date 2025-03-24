В Могилёве проходит молодёжный театральный форум – чем удивляют зрителей?

Моноспектакли, постановки театров кукол, пантомима и пластика. Молодежный форум «М.@rt.Контакт» продолжает удивлять зрителей богатой палитрой жанров и форматов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Моноспектакли, постановки театров кукол, пантомима и пластика. Молодежный форум «М.@rt.Контакт» продолжает удивлять зрителей богатой палитрой жанров и форматов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Афиша из 24-х спектаклей перешагнула экватор: 12 постановок представили на суд зрителей. Публика уже успела оценить выступления театров Москвы, Перми, Орска, Луганской Народной Республики и Баку. И если для зрителя это калейдоскоп эмоций, то для творческих коллективов фестиваль – возможность сверить театральные часы.
Виктор Бугаков, артист театра-фестиваля «Балтийский дом» (Россия):
Когда спектакль с родной площадки выезжает путешествовать, это всегда интересно. Это новый воздух, это, во-первых, встреча с новой публикой, которая всегда как-то иначе реагирует, иначе воспринимает.
В рамках фестиваля «М.@rt.Контакт» на могилевской сцене состоится дебют семи театральных коллективов. Среди них – Вологодский камерный драматический театр с моноспектаклем «Это я, Эдит Пиаф». Он основан на мемуарах легендарной певицы XX века.
Минимализм декораций: лестница – символ Эйфелевой башни – вместе с театральной труппой объехала полмира: от Люксембурга до Албании. Сегодня ее тени на могилевской сцене дополняют историю о сильной женщине с французским шармом и уникальным вокалом.
Ирина Джапакова, заслуженная артистка Российской Федерации, артистка Камерного драматического театра Вологды:
Ничто не может заменить человеческую энергию. И вот эти энергетические потоки, которые идут со сцены туда, от зрителя к нам, закольцовываются, и все это закручивается в какой-то единый вихрь. Поэтому я обожаю. Я не понимаю, как можно не любить театр или как-то к нему по-другому относиться. Особенно камерные сцены, это же полное единение со зрителями.
В 2025 году молодежный театральный форум отметил свое совершеннолетие. За 18 лет Могилев стал центром притяжения для артистов из более чем 20 стран; свидетелями ярких и незабываемых спектаклей стали более 50 тысяч зрителей.