В Минском зоопарке пополнение – там можно увидеть патагонскую мару

Пара экзотических животных пополнила коллекцию столичного зоопарка. Они напоминают «гибрид» кролика, капибары и оленя, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Приблизительно так выглядит патагонская мара. Это четвертый по величине грызун в мире! Вес отдельных особей может достигать 16 кг. Они завезены из Нижнего Новгорода. Увидеть необычных обитателей можно на совместной экспозиции с лемурами на старой территории зоопарка рядом с центральным входом.

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Практика совместных экспозиций в последнее время в зоопарках очень распространена, поскольку животные должны развлекаться таким образом. И мы видим на примере наших лемуров, что для них мары – это самый настоящий аттракцион, им очень нравится, что к ним подселили таких зверей. Их это очень забавляет, они пытаются взаимодействовать с марами. Я лично видела, как лемур пытался подойти и погладить мару.