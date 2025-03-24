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В Минском зоопарке пополнение – там можно увидеть патагонскую мару

24 марта 2025 19:54
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Пара экзотических животных пополнила коллекцию столичного зоопарка. Они напоминают «гибрид» кролика, капибары и оленя, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минском зоопарке пополнение – там можно увидеть патагонскую мару-2

Приблизительно так выглядит патагонская мара. Это четвертый по величине грызун в мире! Вес отдельных особей может достигать 16 кг. Они завезены из Нижнего Новгорода. Увидеть необычных обитателей можно на совместной экспозиции с лемурами на старой территории зоопарка рядом с центральным входом.

В Минском зоопарке пополнение – там можно увидеть патагонскую мару-4

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
Практика совместных экспозиций в последнее время в зоопарках очень распространена, поскольку животные должны развлекаться таким образом. И мы видим на примере наших лемуров, что для них мары – это самый настоящий аттракцион, им очень нравится, что к ним подселили таких зверей. Их это очень забавляет, они пытаются взаимодействовать с марами. Я лично видела, как лемур пытался подойти и погладить мару.

В Минском зоопарке пополнение – там можно увидеть патагонскую мару-6

Питается патагонская мара, как и на родине в южноамериканских пампасах, травой и веточным кормом. Пища достаточно грубая, поэтому 90 % времени мару можно застать за трапезой.

# Минский зоопарк # Животные

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