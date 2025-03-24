Детский сад будущего! Какие активности теперь доступны маленьким белорусам?
Новоселье для тех, кому особенно важно всестороннее развитие и наличие всего необходимого для счастливого детства. В Витебске открылся детский сад на 230 малышей. Но осчастливил всех родителей, которым теперь не придется далеко ездить и пристраивать чадо в переполненные группы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трехэтажное здание разместилось в самом густонаселенном и молодом районе города Билево. И приятно удивило архитектурным решением и внутренним наполнением.
О том, какие активности теперь доступны маленьким витебчанам, – Марина Кишкурно.
Молодой и перспективный – так можно сказать о Витебском микрорайоне Билево. Здесь живут и активно строятся многодетные семьи, постоянно звучат звонкие голоса ребят. В Билево, не секрет, ощущается нехватка мест в дошкольных учреждениях, а открытие нового детского сада стало своего рода спасением. Счастливы и родители, и малыши.
Детство прописалось по адресу Московский, 95. Здесь расположилось трехэтажное здание, которое на первый взгляд напоминает музей современного искусства. Яркий, красочный и с необычными инсталляциями.
Екатерина Буренкова, заведующая детским садом № 114 Витебска:
Наш сад – это не просто место для детей, но и пространство для творчества и обучения. Мы создали уютную атмосферу, в которой каждый ребенок сможет раскрыть свои таланты и, конечно, обрести настоящих друзей.
12 групп для детей, каждая оснащена всем необходимым. А еще бассейн, компьютерная игровая комнатка и зал ЛФК. Здесь все есть для всестороннего развития малышей. Помогают раскрыть таланты юным белорусам педагоги.
Подробности в видео.