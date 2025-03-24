Детский сад будущего! Какие активности теперь доступны маленьким белорусам?

Новоселье для тех, кому особенно важно всестороннее развитие и наличие всего необходимого для счастливого детства. В Витебске открылся детский сад на 230 малышей. Но осчастливил всех родителей, которым теперь не придется далеко ездить и пристраивать чадо в переполненные группы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трехэтажное здание разместилось в самом густонаселенном и молодом районе города Билево. И приятно удивило архитектурным решением и внутренним наполнением.