В Минске открылась выставка инновационных разработок и промышленной продукции

Новости Беларуси. Лучшие разработки, новейшую технику и продукцию наших предприятий представили 15 сентября на выставке в Минске. Она приурочена ко Дню народного единства и проходит впервые. Свои достижения демонстрируют как госпредприятия, так и частный бизнес. Всего более 120 организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вниманию гостей предлагают инновации в сфере промышленности и электроники. Среди экспонатов – крупногабаритная техника, макеты и презентации ведущих предприятий города, мото- и велотехника. Свои лучшие разработки представляет военно-промышленный комплекс страны. Вкусными новинками радует пищевая отрасль. А ученые и изобретатели презентуют передовые проекты самых разных направлений – от медицины до информационных технологий.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Сегодня упор делается на этой выставке именно на новые технологии, инновации, на то, чтобы действительно не останавливаться на достигнутом, а внедрять новые технологии и, конечно же, их реализовывать.

Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси:

В этом году начата реализация огромного количества, 65 инновационных проектов, которые направлены в том числе и на импортозамещение. Мы по итогам восьми месяцев выросли на 116,5 %, экспорт практически 120 достиг, и это не может не радовать. Мы в последние три года значительно приросли в объемах производства промышленной продукции.