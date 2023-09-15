Президент Беларуси: западникам надо сначала посчитать своих наёмников в Украине, а не упрекать Россию

Новость с первых полос мировых СМИ. Кто-то отнесся к этому серьезно, кто-то с любопытством. Но равнодушных не было. Накануне президент России встретился с лидером КНДР. Переговоры между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном прошли на космодроме Восточный в Амурской области. Эта встреча продолжалась примерно два часа. Коммюнике переговоров лидер КНДР выразил как совместная борьба против империализма. Речь шла и о конкретных проектах.

Взаимодействие в экономической сфере, урегулирование украинского конфликта, мобилизация промышленных предприятий в условиях санкций – эти и другие вопросы 15 сентября обсудили лидеры Союзного государства. Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наблюдал внимательно за последними вашими тяжелыми рабочими днями. Приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Потому что сам был там. Мы с вами посещали этот космодром ранее. Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Подробности.

Встреча лидеров России и КНДР вызвала новую волну информационных вбросов. Западные эксперты и политики увидели украинскую тему. Якобы Москве нужны корейские добровольцы и снаряды. Обвинения беспочвенны. Недостатка в резерве нет. 300 тысяч российских добровольцев подписали контракт с российской армией.

Александр Лукашенко:

Западникам надо самим посчитать сначала, сколько они туда уже направили своих наемников, сколько у них там воюет. Там и темнокожие, и желтокожие, и белые уже американцы – все воюют на стороне украинцев. Чего упрекать Россию, что она кого-то там приглашает? Поэтому, наверное, им надо это сделать. А во-вторых, это опасное заявление с их стороны, потому что они спят и видят там свои регулярные воинские части, в Польше уже сформированы у границы, вы об этом тоже говорили. Воинские части сформированы, готовые зайти в Украину. В свой глаз надо посмотреть и там поискать какое-нибудь бревно, а не упрекать других.