День танкиста, рыцарский фестиваль, концерты и многое другое: план мероприятий в Минске на День города

Новости Беларуси. Минск готовится отметить очередной день рождения. Городу исполняется 951 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные мероприятия пройдут 8 и 9 сентября. Самой активной зоной, по традиции, станет площадка у Дворца спорта. Здесь запланировано много спортивных событий. Любителей истории приглашает рыцарский фестиваль. Действо развернется на площадке у стелы «Минск – город-герой». Зрителей ждут конные турниры и показательные выступления. Программа в Верхнем городе будет посвящена семейному отдыху.

В целом, праздник охватит все районы столицы. А 9 сентября в Минске масштабно будут отмечать День танкиста. В Парке Победы будут работать более полусотни развлекательных зон.