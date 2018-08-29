День танкиста, рыцарский фестиваль, концерты и многое другое: план мероприятий в Минске на День города

Новости Беларуси. Минск готовится отметить очередной день рождения. Городу исполняется 951 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск готовится отметить очередной день рождения. Городу исполняется 951 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основные мероприятия пройдут 8 и 9 сентября. Самой активной зоной, по традиции, станет площадка у Дворца спорта. Здесь запланировано много спортивных событий. Любителей истории приглашает рыцарский фестиваль. Действо развернется на площадке у стелы «Минск – город-герой». Зрителей ждут конные турниры и показательные выступления. Программа в Верхнем городе будет посвящена семейному отдыху.
В целом, праздник охватит все районы столицы. А 9 сентября в Минске масштабно будут отмечать День танкиста. В Парке Победы будут работать более полусотни развлекательных зон.
Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Будет большая зона с компьютерами для любителей игры, выставка военной техники, более 100 фудкортов. Будет большой праздник.
9 сентября в Московском районе мы откроем памятный знак белорусам – героям космоса.
Конечно, музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу, которое завершит основной день проведения праздничных мероприятий. 8 сентября увидеть этот фейерверк можно будет на площадке возле Дворца спорта.
Добраться на праздник смогут все. На маршруты выведут дополнительный транспорт, а поезда в метро будут ходить чаще.