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Можно заниматься в девяти кружках. Вот так с пользой проводят время школьники в Самохваловичах на зимних каникулах

04 января 2021 14:22
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Новости Беларуси. Праздничные каникулы. Десятки рождественских мастер-классов и кружков организовали учителя Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они предлагают подросткам отдохнуть от учебы с пользой.

Можно заниматься в девяти кружках. Вот так с пользой проводят время школьники в Самохваловичах на зимних каникулах-1

Хороший пример – учреждение образования в Самохваловичах. Здесь ребятам на выбор предлагают сразу девять кружков.

Можно заниматься в девяти кружках. Вот так с пользой проводят время школьники в Самохваловичах на зимних каникулах-4

На занятиях по лепке из глины создают тематические изделия: необычную елку можно подарить близким на праздники.

Можно заниматься в девяти кружках. Вот так с пользой проводят время школьники в Самохваловичах на зимних каникулах-7

Екатерина Шнэк, учительница Самохваловичской средней школы:
Почему глина? Во-первых, это природный материал, который развивает не только моторику – он развивает фантазию, плюс дети приобщаются к национальным художественным ценностям.

Можно заниматься в девяти кружках. Вот так с пользой проводят время школьники в Самохваловичах на зимних каникулах-10

Валентина Смоленская, директор Самохваловичской средней школы:
620 учеников в школе заняты дополнительным образованием, кружками и так далее, у нас 100 % занятость детей по разным направлениям. Некоторые дети участвуют в различных кружках, например, в двух-трех кружках. На каникулах в силу того, что ситуация ковидная, порядка 55-60 % детей.

Можно заниматься в девяти кружках. Вот так с пользой проводят время школьники в Самохваловичах на зимних каникулах-13

Елизавета Рохманько, ученица Самохваловичской средней школы:
Раньше лепила из пластилина, а сейчас можно из глины. И бабушке, и дедушке можно подарки делать на Новый год, на Пасху и на другие праздники.

Можно заниматься в девяти кружках. Вот так с пользой проводят время школьники в Самохваловичах на зимних каникулах-16

Для мальчиков и девочек также проводят различные соревнования. А музыкальные таланты объединились, чтобы вместе записать видеооткрытку.

# Школы в Беларуси # общество # Валентина Смоленская # Екатерина Шнэк # Елизавета Рохманько # Фотофакт

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