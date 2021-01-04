Можно заниматься в девяти кружках. Вот так с пользой проводят время школьники в Самохваловичах на зимних каникулах

Новости Беларуси. Праздничные каникулы. Десятки рождественских мастер-классов и кружков организовали учителя Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они предлагают подросткам отдохнуть от учебы с пользой.

Хороший пример – учреждение образования в Самохваловичах. Здесь ребятам на выбор предлагают сразу девять кружков.

На занятиях по лепке из глины создают тематические изделия: необычную елку можно подарить близким на праздники.

Екатерина Шнэк, учительница Самохваловичской средней школы:

Почему глина? Во-первых, это природный материал, который развивает не только моторику – он развивает фантазию, плюс дети приобщаются к национальным художественным ценностям.

Валентина Смоленская, директор Самохваловичской средней школы:

620 учеников в школе заняты дополнительным образованием, кружками и так далее, у нас 100 % занятость детей по разным направлениям. Некоторые дети участвуют в различных кружках, например, в двух-трех кружках. На каникулах в силу того, что ситуация ковидная, порядка 55-60 % детей.

Елизавета Рохманько, ученица Самохваловичской средней школы:

Раньше лепила из пластилина, а сейчас можно из глины. И бабушке, и дедушке можно подарки делать на Новый год, на Пасху и на другие праздники.