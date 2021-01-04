Ощущение праздника круглый год. Как работает единственная в Беларуси фабрика ёлочных игрушек?
Новости Беларуси. Возможно ли круглый год вдохновляться новогодней атмосферой? Да, если вы работаете на фабрике елочных игрушек, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. О том, чтобы мы с вами могли красиво украсить елку, заботиться здесь начинают заранее. Пока мы радуемся приходу Бычка, символа этого года, здесь уже начали создавать елочные украшения с Тигром, символом 2022-го.
Целый год мастера кропотливо, вручную расписывают игрушки. Декабрь – самый горячий месяц. Заказы вплоть до самого Нового Года. Работа нелегкая, но вдохновляющая.
Мода на ретро-игрушки возвращается. И здесь поневоле накатывает ностальгия. Золотые шишки и снегири – точь-в-точь как в детстве, только красивее, и даже винтажные Деды Морозы. За модой тут не гонятся – предпочитают создавать свои неповторимые игрушки. В ассортименте их уже более полутысячи. И конечно, без символа Нового года – никуда.
Андрей Бегун, коллекционер, директор фабрики игрушек:
Мы стараемся создавать игрушки именно с национальным белорусским колоритом, чтобы у нас был не зарубежный Санта Клаус, а наш белорусский Дед Мороз, какие-то игрушки с белорусскими мотивами, милые нашему сердцу. Наши снегири, синички, все то, что ассоциируется с Новым годом. Елочные игрушки изначально были ручными. Куда бы ни пошли развиваться технологии, есть некая энергия, которая переходит от рук художника на игрушку, та доброта, с которой их рисуют.
Возвращаясь на выставку, прикоснуться к новогодней магии и попробовать расписать свой шар может каждый.
Я нарисовала маму малыша, королеву, они пришли на новогоднюю елку. За елкой идет Дед Мороз с подарками. И вдалеке стоит одинокий снеговик. Эта игрушка останется в нашей семье и будет висеть на елке, напоминать этот веселый момент.
Я нарисовала такой шарик. Я его рисовала по своей фантазии, как мне хотелось.
Тут зайчик, елочка, сердечко и тигр.
У тебя может получиться и плохо, и хорошо, как тебе понравится.
Игрушек в коллекции Андрея хватило бы на целый лес, но вот сам он успевает поставить елку лишь в последний момент, 31 декабря. Хлопотно дарить праздник. При этом, его главное новогоднее желание – открыть постоянный музей, чтобы окунуться в новогоднюю атмосферу, согреться ностальгией по детству и ощутить предвкушение чудесного праздника все желающие могли круглый год.
Их оценивают в миллион долларов. Этот белорус коллекционирует ёлочные игрушки со всего мира (читайте далее).