Ощущение праздника круглый год. Как работает единственная в Беларуси фабрика ёлочных игрушек?

Новости Беларуси. Возможно ли круглый год вдохновляться новогодней атмосферой? Да, если вы работаете на фабрике елочных игрушек, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. О том, чтобы мы с вами могли красиво украсить елку, заботиться здесь начинают заранее. Пока мы радуемся приходу Бычка, символа этого года, здесь уже начали создавать елочные украшения с Тигром, символом 2022-го.

Целый год мастера кропотливо, вручную расписывают игрушки. Декабрь – самый горячий месяц. Заказы вплоть до самого Нового Года. Работа нелегкая, но вдохновляющая.

Мода на ретро-игрушки возвращается. И здесь поневоле накатывает ностальгия. Золотые шишки и снегири – точь-в-точь как в детстве, только красивее, и даже винтажные Деды Морозы. За модой тут не гонятся – предпочитают создавать свои неповторимые игрушки. В ассортименте их уже более полутысячи. И конечно, без символа Нового года – никуда.

Андрей Бегун, коллекционер, директор фабрики игрушек:

Мы стараемся создавать игрушки именно с национальным белорусским колоритом, чтобы у нас был не зарубежный Санта Клаус, а наш белорусский Дед Мороз, какие-то игрушки с белорусскими мотивами, милые нашему сердцу. Наши снегири, синички, все то, что ассоциируется с Новым годом. Елочные игрушки изначально были ручными. Куда бы ни пошли развиваться технологии, есть некая энергия, которая переходит от рук художника на игрушку, та доброта, с которой их рисуют.

Возвращаясь на выставку, прикоснуться к новогодней магии и попробовать расписать свой шар может каждый.

Я нарисовала маму малыша, королеву, они пришли на новогоднюю елку. За елкой идет Дед Мороз с подарками. И вдалеке стоит одинокий снеговик. Эта игрушка останется в нашей семье и будет висеть на елке, напоминать этот веселый момент.

Я нарисовала такой шарик. Я его рисовала по своей фантазии, как мне хотелось.

Тут зайчик, елочка, сердечко и тигр.

У тебя может получиться и плохо, и хорошо, как тебе понравится.