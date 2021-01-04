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Новогоднее обращение Александра Лукашенко попало в тренды YouTube

04 января 2021 13:57
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Новости Беларуси. Шестая позиция в трендах YouTube. Новогоднее обращение Александра Лукашенко набирает популярность в сети. Общее число просмотров превысило полмиллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогоднее обращение Александра Лукашенко попало в тренды YouTube-1

Важные слова, обращенные ко всем согражданам в этот день, – многолетняя традиция, однако нынешнее обращение было необычным и по форме, и по содержанию. Президент предлагает белорусам уверенно и обязательно вместе идти в будущее. 2021-й станет годом народного единства, а это возможность осознать, как важно сплотиться, чтобы сохранить нашу страну.

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом-2021: «Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней»

Новогоднее обращение Александра Лукашенко попало в тренды YouTube-4

Новогоднее обращение прошло в очень теплом, почти домашнем кругу единомышленников и друзей, которые собрались во Дворце Независимости. В этот важный для страны момент рядом с Президентом патриоты, которые делают нашу страну сильнее и богаче.

# Новый год # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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