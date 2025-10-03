Российский лидер Владимир Путин рассказал на сессии «Валдая» о Майкле Глоссе, сыне замдиректора ЦРУ, который погиб в зоне боевых действий, сражаясь на фронте на стороне РФ. Об этом пишет ТАСС.

По словам Путина, несмотря на свое американское происхождение, Глосс считал себя русским солдатом и добровольно вступил в армию, разделяя ценности, которые, по его мнению, защищает Россия.

«Я сейчас говорил о людях разных национальностей, которые считают себя русскими солдатами. Вот он, хоть и американец, он был русским солдатом», – сказал глава государства.

Кроме этого, президент РФ также упомянул Тару Рид, бывшую помощницу лидера США, которая получала российское гражданство, и отметил, что Глосс, скрывая свои намерения от родителей, приехал в Москву через Турцию и подал заявление в военкомат.

Путин подчеркнул, что Российская Федерация борется за права человека, включая свободу языка и вероисповедания, и была готова защищать эти принципы с оружием в руках.

Фото: kremlin.ru