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«Снова столики с зонтиком. Будем составлять протокол»: кафе в Минске дважды нелегально устанавливало летнюю террасу

13 сентября 2018 06:38
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Земельные споры в столице разворачиваются с завидной периодичностью. В городе около 46 тысяч земельных участков. Почти 5 тысяч из них находятся в аренде, более 2,5 тысяч – в частной собственности.

«Снова столики с зонтиком. Будем составлять протокол»: кафе в Минске дважды нелегально устанавливало летнюю террасу -1

Вячеслав Дралов, начальник отдела государственного контроля за использованием и охраной земель Комитета землеустройства Мингорисполкома:
Физическим лицам чаще всего предоставляются для строительства либо обслуживания жилых домов, ведения огородничества. ИП и юридическим лицам предоставляются, как правило, для обслуживания объектов какого-то недвижимого имущества, в том числе и для их строительства. То есть, магазины, жилые дома многоквартирные.

«Снова столики с зонтиком. Будем составлять протокол»: кафе в Минске дважды нелегально устанавливало летнюю террасу -4

С момента предоставления заветных гектаров у землепользователя возникают права и обязанности. Соблюдение земельного законодательства обязательно.

Вячеслав Дралов:
За несоблюдение таких прав и обязанностей землепользователи привлекаются к административной ответственности, в том числе, с изъятием таких земельных участков, но в редких случаях.

Мария Кронда, корреспондент СТВ:
Улица Карла Маркса, внутренний дворик, столичное кафе. Для удобства посетителей владелец заведения разместил летнюю террасу, однако при изучении документации был выявлен факт самовольного занятия земельного участка.

«Снова столики с зонтиком. Будем составлять протокол»: кафе в Минске дважды нелегально устанавливало летнюю террасу -7

Налицо одно из наиболее распространенных нарушений: использование территории без разрешительных документов.

Вячеслав Дралов:
На установку данного кафе разрешения нет. Выдали предписание, первый раз всё было демонтировано, лицо юридическое обратилось за оформлением такого разрешения. И, опять-таки, до получения такого разрешения были установлены снова столики с зонтиком. Будем составлять протокол.

«Снова столики с зонтиком. Будем составлять протокол»: кафе в Минске дважды нелегально устанавливало летнюю террасу -10

Оказалось, по соседству с объектом-нарушителем сложилась идентичная ситуация.

«Снова столики с зонтиком. Будем составлять протокол»: кафе в Минске дважды нелегально устанавливало летнюю террасу -13

Но буквально за несколько дней до визита нашей съёмочной группы владельцем этого заведения всё же были устранены несоответствия. Управляющая кафе от комментариев отказалась.

«Снова столики с зонтиком. Будем составлять протокол»: кафе в Минске дважды нелегально устанавливало летнюю террасу -16

А это уже Немига. На специально отведенной зоне вместо сорняков и зарослей ещё 3 года назад должен был быть введен в эксплуатацию новый торгово-административный объект. Неосвоение земельного участка – очередное нарушение.

«Снова столики с зонтиком. Будем составлять протокол»: кафе в Минске дважды нелегально устанавливало летнюю террасу -19

Вячеслав Дралов:
Земельный участок был изъят с невыполнением договорных обязательств и возвращен в земли города.

«Снова столики с зонтиком. Будем составлять протокол»: кафе в Минске дважды нелегально устанавливало летнюю террасу -22

По словам специалистов, в течение 2018 года только на юридических лиц составлено 45 протоколов. Но как нас заверили, нарушителями землевладельцы становятся не от злого умысла, а скорее, от собственной халатности, создающие неудобства окружающим. Изучайте законы и будьте внимательны.

# Кафе # общество # Вячеслав Дралов # Мария Кронда # Фотофакт # общество

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