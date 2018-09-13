«Снова столики с зонтиком. Будем составлять протокол»: кафе в Минске дважды нелегально устанавливало летнюю террасу

Земельные споры в столице разворачиваются с завидной периодичностью. В городе около 46 тысяч земельных участков. Почти 5 тысяч из них находятся в аренде, более 2,5 тысяч – в частной собственности.

Вячеслав Дралов, начальник отдела государственного контроля за использованием и охраной земель Комитета землеустройства Мингорисполкома:

Физическим лицам чаще всего предоставляются для строительства либо обслуживания жилых домов, ведения огородничества. ИП и юридическим лицам предоставляются, как правило, для обслуживания объектов какого-то недвижимого имущества, в том числе и для их строительства. То есть, магазины, жилые дома многоквартирные.

С момента предоставления заветных гектаров у землепользователя возникают права и обязанности. Соблюдение земельного законодательства обязательно. Вячеслав Дралов:

За несоблюдение таких прав и обязанностей землепользователи привлекаются к административной ответственности, в том числе, с изъятием таких земельных участков, но в редких случаях. Мария Кронда, корреспондент СТВ:

Улица Карла Маркса, внутренний дворик, столичное кафе. Для удобства посетителей владелец заведения разместил летнюю террасу, однако при изучении документации был выявлен факт самовольного занятия земельного участка.

Налицо одно из наиболее распространенных нарушений: использование территории без разрешительных документов. Вячеслав Дралов:

На установку данного кафе разрешения нет. Выдали предписание, первый раз всё было демонтировано, лицо юридическое обратилось за оформлением такого разрешения. И, опять-таки, до получения такого разрешения были установлены снова столики с зонтиком. Будем составлять протокол.

Оказалось, по соседству с объектом-нарушителем сложилась идентичная ситуация.

Но буквально за несколько дней до визита нашей съёмочной группы владельцем этого заведения всё же были устранены несоответствия. Управляющая кафе от комментариев отказалась.

А это уже Немига. На специально отведенной зоне вместо сорняков и зарослей ещё 3 года назад должен был быть введен в эксплуатацию новый торгово-административный объект. Неосвоение земельного участка – очередное нарушение.

Вячеслав Дралов:

Земельный участок был изъят с невыполнением договорных обязательств и возвращен в земли города.