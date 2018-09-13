Медиафорум в Минске собрал журналистов из 30 стран: план мероприятий на 13 сентября

Новости Беларуси. Летняя школа журналистики и погружение в особенности Года малой родины в нашей стране.

13 сентября участники медиафорума получат возможность поговорить как о современных цифровых технологиях, так и вернуться к белорусским корням на объектах агротуризма Минской области, а также во время посещения парка-музея интерактивной истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.