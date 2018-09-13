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Медиафорум в Минске собрал журналистов из 30 стран: план мероприятий на 13 сентября

13 сентября 2018 07:09
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Новости Беларуси. Летняя школа журналистики и погружение в особенности Года малой родины в нашей стране.

13 сентября участники медиафорума получат возможность поговорить как о современных цифровых технологиях, так и вернуться к белорусским корням на объектах агротуризма Минской области, а также во время посещения парка-музея интерактивной истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медиафорум в Минске собрал журналистов из 30 стран: план мероприятий на 13 сентября-1

Медиафорум в Минске собрал журналистов из 30 стран: план мероприятий на 13 сентября-3

В эти дни в Минске небывалый наплыв акул пера: более 300 журналистов, ученых и политологов. Медиаэксперты из разных стран обсуждают будущее и настоящее журналистики. В частности, как интернет влияет на развитие традиционных СМИ, почему так популярны блогеры и по каким канонам развиваются современные медиа.

География форума – около 30 стран. Главной темой встречи стала цифровизация современных СМИ.

Медиафорум в Минске собрал журналистов из 30 стран: план мероприятий на 13 сентября-6

Медиафорум в Минске собрал журналистов из 30 стран: план мероприятий на 13 сентября-8

# Медиафорум # общество # Фотофакт

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