Представители дипкорпуса из 15 стран наблюдали за командно-штабными учениями Вооруженных Сил Беларуси

Новости Беларуси. Контратаки, попытки занять выгодный рубеж, огневая поддержка, помощь авиации. Завершился второй этап командно-штабного учения Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этом масштабные испытания для 7,5 тысяч человек завершились. Военнослужащие проявили смекалку, показали хорошие знания и навыки выполнения учебно-боевых задач.

Напомним, в масштабных командно-штабных учениях было задействовано 260 единиц бронетанковой техники, 30 самолетов и вертолетов. Учебно-боевые задачи выполняли на шести полигонах. За ходом маневров следили наблюдатели иностранных военных ведомств и представители дипкорпуса из 15 стран.