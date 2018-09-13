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Представители дипкорпуса из 15 стран наблюдали за командно-штабными учениями Вооруженных Сил Беларуси

13 сентября 2018 06:43
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Новости Беларуси. Контратаки, попытки занять выгодный рубеж, огневая поддержка, помощь авиации. Завершился второй этап командно-штабного учения Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители дипкорпуса из 15 стран наблюдали за командно-штабными учениями Вооруженных Сил Беларуси-1

На этом масштабные испытания для 7,5 тысяч человек завершились. Военнослужащие проявили смекалку, показали хорошие знания и навыки выполнения учебно-боевых задач.

Напомним, в масштабных командно-штабных учениях было задействовано 260 единиц бронетанковой техники, 30 самолетов и вертолетов. Учебно-боевые задачи выполняли на шести полигонах. За ходом маневров следили наблюдатели иностранных военных ведомств и представители дипкорпуса из 15 стран.

Представители дипкорпуса из 15 стран наблюдали за командно-штабными учениями Вооруженных Сил Беларуси-4

Представители дипкорпуса из 15 стран наблюдали за командно-штабными учениями Вооруженных Сил Беларуси-6

# Военные учения # общество # Фотофакт

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