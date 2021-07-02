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Во Дворце Независимости состоится торжественное собрание, посвящённое Дню Независимости

02 июля 2021 06:56
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Новости Беларуси. Меньше суток остается до главного государственного праздника Беларуси. 2 июля в преддверии важной даты во Дворце Республики пройдет торжественное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаковое мероприятие соберет людей разных профессий, рангов и поколений. И обязательно тех, кому все мы благодарны за нашу независимость – ветеранов. Именно 3 июля 1944 года салютовали в честь освобожденного Минска. По воле белорусского народа эта дата и День Независимости стали символом свободной и мирной жизни.

# День Независимости # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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