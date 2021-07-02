Фестиваль в честь иконы Матери Божьей Будславской. Город примет тысячи верующих со всего мира

Икона стала для белорусов национальным достоянием. Спустя 400 лет краски на лике не потускнели, а поток паломников к ней с каждым годом только растет. Более того, святыней ее считают не только католики. В многоконфессиональной Беларуси Будслав посещают люди всех христианских верований. Многие преодолевают сотни километров пешком, чтобы принять участие в фестивале в ее честь. Он проходит на протяжении двух дней.