Фестиваль в честь иконы Матери Божьей Будславской. Город примет тысячи верующих со всего мира

Новости Беларуси. Более четырех веков паломники из разных городов и стран приходят в Будслав, чтобы поклониться чудотворной святыне – иконе Матери Божией Будславской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более четырех веков паломники из разных городов и стран приходят в Будслав, чтобы поклониться чудотворной святыне – иконе Матери Божией Будславской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В мае 2021 года внезапный пожар уничтожил кровлю уникального храма, который хранит один из самых почитаемых белорусскими католиками образов Богородицы. Его удалось спасти, и 2 июля ежегодное торжество почитания вновь состоится.
Всё о святыне в Будславе. Как будут спасать горевший костёл?
Икона стала для белорусов национальным достоянием. Спустя 400 лет краски на лике не потускнели, а поток паломников к ней с каждым годом только растет. Более того, святыней ее считают не только католики. В многоконфессиональной Беларуси Будслав посещают люди всех христианских верований. Многие преодолевают сотни километров пешком, чтобы принять участие в фестивале в ее честь. Он проходит на протяжении двух дней.
Кульминацией и самым впечатляющим моментом праздника традиционно станет вечерняя служба и ночная процессия в темноте со свечами во главе с иконой Божией Матери Будславской. Вслед за ней верующие, словно огненная река, совершают крестный ход.