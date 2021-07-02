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Фестиваль в честь иконы Матери Божьей Будславской. Город примет тысячи верующих со всего мира

02 июля 2021 06:26
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Новости Беларуси. Более четырех веков паломники из разных городов и стран приходят в Будслав, чтобы поклониться чудотворной святыне – иконе Матери Божией Будславской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль в честь иконы Матери Божьей Будславской. Город примет тысячи верующих со всего мира-1

В мае 2021 года внезапный пожар уничтожил кровлю уникального храма, который хранит один из самых почитаемых белорусскими католиками образов Богородицы. Его удалось спасти, и 2 июля ежегодное торжество почитания вновь состоится.

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Фестиваль в честь иконы Матери Божьей Будславской. Город примет тысячи верующих со всего мира-4

Икона стала для белорусов национальным достоянием. Спустя 400 лет краски на лике не потускнели, а поток паломников к ней с каждым годом только растет. Более того, святыней ее считают не только католики. В многоконфессиональной Беларуси Будслав посещают люди всех христианских верований. Многие преодолевают сотни километров пешком, чтобы принять участие в фестивале в ее честь. Он проходит на протяжении двух дней.

Фестиваль в честь иконы Матери Божьей Будславской. Город примет тысячи верующих со всего мира-7

Кульминацией и самым впечатляющим моментом праздника традиционно станет вечерняя служба и ночная процессия в темноте со свечами во главе с иконой Божией Матери Будславской. Вслед за ней верующие, словно огненная река, совершают крестный ход.

# Католики Беларуси # общество # Фотофакт

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