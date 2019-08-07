Можно ли заработать в форекс-компаниях и не быть обманутым

Легкие деньги нужны всем, ведь от природы мы не очень-то любим работать. Торговля на рынке межбанковского обмена валюты предлагает отличную возможность заработать быстро и много, вот только уровень риска велик, а потери неизбежны. Это как игра в лотерею. Как предотвратить обман, узнаем у юристов. Александр Костюкевич, юрист:

Деятельность форекс-компаний напоминает деятельность фондовых бирж. У вас не возникает обязательств по приобретению каких-либо финансовых инструментов в собственность и последующей их реализации. Вы только открываете и закрываете операции, и уже с учетом изменений курсовых разниц на определенный финансовый инструмент, фиксируете либо прибыль, либо убыток.

Аферы в онлайн-трейдинге – печальная реальность. Здесь нужно быть осторожными во всем. Неопытные брокеры пробуют свои силы на демо-счетах с виртуальными деньгами и начинают быстро зарабатывать, но как только вкладывают реальные – секретная формула успеха перестает работать. Александр Костюкевич:

В рекламных объявлениях и на семинарах все говорят, что даже человек без высшего образования, не обладающий определенными финансовыми знаниями в этом, разберется и, соответственно, будет иметь возможность не выиграть, а заработать определенное количество денег.

Но на деле все не так. Чтобы не попасться на удочку к мошенникам, необходимо хорошо изучить финансовую кухню. Лучшее оружие – это знания, благодаря которым вы перестанете быть легкой мишенью. Стоит особое внимание обратить на программное обеспечение. Александр Костюкевич:

Когда резкие скачки повышения цен, либо резкое понижение цены и, соответственно, вы получаете негативный финансовый результат. У многих игроков возникают вопросы: действительно ли были такие скачки на рынке? Если вы видите какие-то нестыковки, внимательно фиксируйте и если будут жесткие нарушения – обращайтесь с жалобами в Национальный банк.

Еще один признак – мошенники всегда обходят закон стороной. Александр Костюкевич:

На территории Республики Беларусь есть определенное регулирование. Есть Указ Президента № 231, который регулирует деятельность этих форекс-компаний. Все форекс-компании у нас должны быть включены в реестр и регулятором их деятельности является Национальный банк Республики Беларусь.