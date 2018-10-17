Можно ли в секонд-хенде одеваться безопасно и стильно? Два модных образа подбираем со стилистом
Злачное местечко, где штампуются стильные луки столичных модников. И это не гламурный бутик в центре Минска, а точка на фешн карте – секонд-хенд, который уже давно перестал ассоциироваться с барахолкой. Помимо прочего ассортимента, здесь ждут своего «второго шанса» представители мировых брендов, лимитированных линеек масс-маркета и уникальные ретро-модели – все в единственном экземпляре и за копейки.
Не стесняются устраивать стильный променад по секонд-хендам и популярные блогеры.
Затариваясь в таких магазинах, не краснеют и селебрити. Не спала корона и у самого царя гламура Сергея Зверева, перебравшего тонны «вторичного товара».
Fashion club по интересам оценила даже полиция моды – стилисты, которые частенько забегают на огонек уцененки, подбирая разовые образы для актеров фильмов, съемок клипов и фотоссесий!
Алеся Ефимик, стилист:
На самом деле в магазинах такого плана можно найти вещи из 90-х, 2000-х, 60-х, 70-х, 80-х и можно сделать достаточно интересные реплики в прошлом десятилетии.
Татьяна работает финансистом в крупной фирме. Экономить девушка привыкла во всем.
Татьяна Ванкевич, покупатель магазина секонд-хенд:
Магазины секонд-хенд я посещаю еженедельно, потому что здесь достаточно большой выбор одежды для всей семьи.
Завсегдатая тематического маркета, одеждой с чужого плеча ничуть не брезгует, да и в магазине заверяют – товар безопасный.
Ольга Мостыка, товаровед магазина секонд-хенд:
Согласно требованиям Республики Беларусь и международным стандартам вся одежда секонд-хенд проходит дезинфекцию парами формалина и стирку, что подтверждается соответствующими документами, которые выдаются поставщиком и требуются при привозе товара на территорию Беларусь.
Пробуем товар в деле: вместе с экспертом по стилю мы составили модные луки.
Какие стилист подобрал модные образы в секонд-хенде? Узнаете, посмотрев видеоматериал.