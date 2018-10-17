Можно ли в секонд-хенде одеваться безопасно и стильно? Два модных образа подбираем со стилистом

Злачное местечко, где штампуются стильные луки столичных модников. И это не гламурный бутик в центре Минска, а точка на фешн карте – секонд-хенд, который уже давно перестал ассоциироваться с барахолкой. Помимо прочего ассортимента, здесь ждут своего «второго шанса» представители мировых брендов, лимитированных линеек масс-маркета и уникальные ретро-модели – все в единственном экземпляре и за копейки.

Не стесняются устраивать стильный променад по секонд-хендам и популярные блогеры.

Затариваясь в таких магазинах, не краснеют и селебрити. Не спала корона и у самого царя гламура Сергея Зверева, перебравшего тонны «вторичного товара».

Fashion club по интересам оценила даже полиция моды – стилисты, которые частенько забегают на огонек уцененки, подбирая разовые образы для актеров фильмов, съемок клипов и фотоссесий!

Алеся Ефимик, стилист:

На самом деле в магазинах такого плана можно найти вещи из 90-х, 2000-х, 60-х, 70-х, 80-х и можно сделать достаточно интересные реплики в прошлом десятилетии.