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Можно ли в секонд-хенде одеваться безопасно и стильно? Два модных образа подбираем со стилистом

17 октября 2018 07:43
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Злачное местечко, где штампуются стильные луки столичных модников. И это не гламурный бутик в центре Минска, а точка на фешн карте – секонд-хенд, который уже давно перестал ассоциироваться с барахолкой. Помимо прочего ассортимента, здесь ждут своего «второго шанса» представители мировых брендов, лимитированных линеек масс-маркета и уникальные ретро-модели – все в единственном экземпляре и за копейки. 

Можно ли в секонд-хенде одеваться безопасно и стильно? Два модных образа подбираем со стилистом-1

Не стесняются устраивать стильный променад по секонд-хендам и популярные блогеры.  

Можно ли в секонд-хенде одеваться безопасно и стильно? Два модных образа подбираем со стилистом-4

Затариваясь в таких магазинах, не краснеют и селебрити. Не спала корона и у самого царя гламура Сергея Зверева, перебравшего тонны «вторичного товара».    

Можно ли в секонд-хенде одеваться безопасно и стильно? Два модных образа подбираем со стилистом-7

Fashion club по интересам оценила даже полиция моды – стилисты, которые частенько забегают на огонек уцененки, подбирая разовые образы для актеров фильмов, съемок клипов и фотоссесий!  

Алеся Ефимик, стилист:
На самом деле в магазинах такого плана можно найти вещи из 90-х, 2000-х, 60-х, 70-х, 80-х и можно сделать достаточно интересные реплики в прошлом десятилетии.  

Можно ли в секонд-хенде одеваться безопасно и стильно? Два модных образа подбираем со стилистом-10

Татьяна работает финансистом в крупной фирме. Экономить девушка привыкла во всем.  

Татьяна Ванкевич, покупатель магазина секонд-хенд:
Магазины секонд-хенд я посещаю еженедельно, потому что здесь достаточно большой выбор одежды для всей семьи.  

Можно ли в секонд-хенде одеваться безопасно и стильно? Два модных образа подбираем со стилистом-13

Завсегдатая тематического маркета, одеждой с чужого плеча ничуть не брезгует, да и в магазине заверяют – товар безопасный. 

Ольга Мостыка, товаровед магазина секонд-хенд:
Согласно требованиям Республики Беларусь и международным стандартам вся одежда секонд-хенд проходит дезинфекцию парами формалина и стирку, что подтверждается соответствующими документами, которые выдаются поставщиком и требуются при привозе товара на территорию Беларусь.  

Можно ли в секонд-хенде одеваться безопасно и стильно? Два модных образа подбираем со стилистом-16

Пробуем товар в деле: вместе с экспертом по стилю мы составили модные луки.

Можно ли в секонд-хенде одеваться безопасно и стильно? Два модных образа подбираем со стилистом-19

Какие стилист подобрал модные образы в секонд-хенде? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Мода # общество # Алеся Ефимик # Татьяна Ванкевич # Ольга Мостыка # Фотофакт # Стиль

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