IT-школа для людей с ограниченными возможностями в Минске: как она меняет жизни и что там преподают?

Мир новых возможностей открывает для многих людей с инвалидностью бесплатную онлайн-школу «У совы». Здесь более десяти образовательных программ: основы компьютерной грамотности, системного администрирования, бухгалтерского учета, курсы по видеомонтажу и иностранным языкам.

Александр Макарчук, руководитель проекта «У совы»:

Одна из основных уникальностей нашего проекта, что я пригласил в команду людей с инвалидностью, которые добились чего-то в жизни и могут на своем опыте и примере показать и рассказать о своих достижениях.

К слову, преподавателей в IT-школе девятнадцать – это волонтеры из Беларуси, Франции и Украины. Проект развивается почти два года, его создатель Александр Макарчук с 25 лет не может управлять своим телом: у него парализованы руки и ноги. Но это не мешает помимо онлайн-курсов заниматься айтирекрутингом, быть бизнес-тренером и подрабатывать системным администратором. Компьютером мужчина управляет при помощи голоса, благодаря специальной программе.

Александр Макарчук:

Суть нашего проекта – это достучаться до нашего общества и сказать, что в нашей стране мы нуждаемся в полноценном дистанционном образовании.

Мария Шумская, координатор проекта «У совы»:

Целый ряд образовательных курсов мы планируем открыть. Это курсы будут связанны с digital-маркетингом, с SMM, с SEO-продвижением, с графическим редактором. Это те навыки, которые позволят нашим ученикам с большой долей вероятности найти себе работу.

Стать участником онлайн-школы может любой человек с инвалидностью: достаточно зарегистрироваться на сайте, выбрать понравившийся курс и дистанционно проходить обучение. Шансом получить путевку в другую жизнь воспользовались уже около трехсот человек.

Вот и для этого молодого человека проект «У совы» стал спасательным кругом. Теперь Денис без помощи рук может пользоваться компьютером и телефоном, работать и общаться. Своим примером он доказал, паралич – не приговор. При желании нет ничего невозможного.

Целеустремленный юноша уже прыгал с парашютом и даже погружался с аквалангом.

Денис Неверко:

Пять лет назад в результате неудачного прыжка в воду я сломал шейный отдел позвоночника, стал инвалидом полностью обездвиженным. Ближайший год я смотрел телевизор, который мне включали.

Татьяна сейчас работает кассиром в магазине на полставки, а еще буквально год назад после очередной операции, без помощи родных даже не могла встать с кровати. Инвалидность у женщины с детства. Татьяна Игнатенко:

Восстанавливалась я долго, то с течением времени телефон звонил все реже и реже. Я выпала из обычной жизни, пришлось уволиться с работы. Однажды я нашла в интернете проект. Он меня заинтересовал, и я записалась на курс по фотошопу.

Сейчас проект «У совы» находится в активном поиске преподавателей, волонтеров и потенциальных работодателей. Денис Неверко:

Начал проходить курсы английского языка, курсы компьютерной грамотности. Моя жизнь кардинально изменилась. У меня появились знакомые, друзья и возможность где-то что-то заказать, купить.

Татьяна Игнатенко:

Я познакомилась с другими людьми, я открыла для себя другой мир возможностей. Когда в очередной раз хочется себя пожалеть просто нужно брать и что-то делать. Нужно идти вперед, нужно идти хоть как-то, как получается, но идти.