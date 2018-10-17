Миссия МАГАТЭ представит отчёт по итогам работы в Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь присоединится к Международной системе аварийной готовности и реагирования МАГАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом будет объявлено 17 октября во время официального отчета организации по результатам работы в нашей стране.

С начала прошлой недели эксперты тестировали готовность служб и подразделений, обеспечивающих безопасность белорусской атомной электростанции. Как уже не раз отмечалось, БелАЭС строится по самым современным стандартам, а главным условием при её возведении определена именно безопасность. Поэтому для объективной оценки сюда вновь приглашена миссия МАГАТЭ.