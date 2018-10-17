Прямой эфир

Миссия МАГАТЭ представит отчёт по итогам работы в Беларуси

17 октября 2018 06:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь присоединится к Международной системе аварийной готовности и реагирования МАГАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом будет объявлено 17 октября во время официального отчета организации по результатам работы в нашей стране.

Миссия МАГАТЭ представит отчёт по итогам работы в Беларуси-1

С начала прошлой недели эксперты тестировали готовность служб и подразделений, обеспечивающих безопасность белорусской атомной электростанции. Как уже не раз отмечалось, БелАЭС строится по самым современным стандартам, а главным условием при её возведении определена именно безопасность. Поэтому для объективной оценки сюда вновь приглашена миссия МАГАТЭ.

# МАГАТЭ # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
20 лет искал тот самый вкус. Рецепт душистого хлеба на кленовых листьях
16 октября 2018 19:09

20 лет искал тот самый вкус. Рецепт душистого хлеба на кленовых листьях

Партизанское движение станет основной темой празднования 75-летия освобождения Беларуси 
16 октября 2018 18:50

Партизанское движение станет основной темой празднования 75-летия освобождения Беларуси 

В минском метро появится связь 4G
16 октября 2018 17:07

В минском метро появится связь 4G