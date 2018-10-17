Президент Беларуси учредил медаль к 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Новости Беларуси. В Беларуси появится медаль к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси появится медаль к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К награде будут представляться, в том числе посмертно, военнослужащие, исполнявшие свой интернациональный долг с декабря 1979 года по февраль 89-го.
Медаль также будут вручать белорусам, которые внесли значительный вклад в патриотическое воспитание граждан, увековечивание памяти павших, организацию работы по реабилитации воинов-интернационалистов.