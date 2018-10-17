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Президент Беларуси учредил медаль к 30-летию вывода советских войск из Афганистана

17 октября 2018 06:46
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Новости Беларуси. В Беларуси появится медаль к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси учредил медаль к 30-летию вывода советских войск из Афганистана-1

К награде будут представляться, в том числе посмертно, военнослужащие, исполнявшие свой интернациональный долг с декабря 1979 года по февраль 89-го.

Президент Беларуси учредил медаль к 30-летию вывода советских войск из Афганистана-4

Медаль также будут вручать белорусам, которые внесли значительный вклад в патриотическое воспитание граждан, увековечивание памяти павших, организацию работы по реабилитации воинов-интернационалистов.

# Госнаграды # общество # Фотофакт

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