Прямой эфир

Можно ли работать во время отпуска на полную ставку?

31 июля 2019 10:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси – Марина Лазарь.

Можно ли работать во время отпуска на полную ставку? Или только на полставки?

Можно ли работать во время отпуска на полную ставку? -1

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:
Со вступлением в силу изменений в Трудовой кодекс будет допустимо, что если работник находится в трудовом отпуске, он может устроиться на работу по совместительству на полный рабочий день. Например, учителя, у которых трудовые отпуска достаточно длительные (например, 56 календарных дней) – в этот период этому учителю предложили поработать. Например, в оздоровительном лагере. Безусловно, там не может быть работа на полставки. Поэтому, с учётом просьб таких работников, были внесены дополнения в Трудовой кодекс и предложили такую возможность, чтобы работник полный рабочий день работал на работе по совместительству в период своего трудового отпуска.

# Работа в Беларуси # общество # Марина Лазарь

Другие новости рубрики

Все новости
«Декретный» отпуск для пап: когда можно взять и на какое время
31 июля 2019 10:25

«Декретный» отпуск для пап: когда можно взять и на какое время

Где в Минске провести время с собакой?
31 июля 2019 09:22

Где в Минске провести время с собакой?

С комфортом в полевых условиях. Более 10 штабных машин пополнили парк техники белорусской армии
31 июля 2019 09:07

С комфортом в полевых условиях. Более 10 штабных машин пополнили парк техники белорусской армии