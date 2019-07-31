Можно ли работать во время отпуска на полную ставку?

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:

Со вступлением в силу изменений в Трудовой кодекс будет допустимо, что если работник находится в трудовом отпуске, он может устроиться на работу по совместительству на полный рабочий день. Например, учителя, у которых трудовые отпуска достаточно длительные (например, 56 календарных дней) – в этот период этому учителю предложили поработать. Например, в оздоровительном лагере. Безусловно, там не может быть работа на полставки. Поэтому, с учётом просьб таких работников, были внесены дополнения в Трудовой кодекс и предложили такую возможность, чтобы работник полный рабочий день работал на работе по совместительству в период своего трудового отпуска.