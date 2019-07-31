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С комфортом в полевых условиях. Более 10 штабных машин пополнили парк техники белорусской армии

31 июля 2019 09:07
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Новости Беларуси. Более 10 образцов модернизированной техники пополнили парк Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С комфортом в полевых условиях. Более 10 штабных машин пополнили парк техники белорусской армии-1

Обновлённые штабные машины в подразделениях ждали, ведь они повысят мобильность и качество выполнения боевых задач. А благодаря специальным прицепам-купе, расчёты могут и комфортабельно отдохнуть в полевых условиях.

С комфортом в полевых условиях. Более 10 штабных машин пополнили парк техники белорусской армии-4

Сергей Одинец, начальник Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО:
Безусловно, автоматизированная техника это мобильность, комфортные условия работы и проживания. Это позволит в кратчайшие сроки, в максимально сжатые сроки, выдвинуться в назначенные районы и выполнить задачи по предназначению.

С комфортом в полевых условиях. Более 10 штабных машин пополнили парк техники белорусской армии-7

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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