«Декретный» отпуск для пап: когда можно взять и на какое время

Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси – Марина Лазарь.

Изменения в Трудовом кодексе. Теперь папы тоже могут выходить в небольшой декретный отпуск, длиной в 14 дней.

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:

Прежде всего, необходимо отметить, что такой отпуск предоставляется отцам в течение 6 месяцев со дня рождения ребёнка. Продолжительность отпуска – 14 календарных дней. То есть в любой период с момента рождения ребёнка в течение 6 месяцев папа может претендовать на предоставление ему такого социального отпуска. Это обязанность нанимателя – предоставить такому работнику отпуск социальный. Но если папа не хочет, безусловно, никто его понуждать к этому не будет.

А почему 14 дней?