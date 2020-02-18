Можно ли присоединять лоджию к комнате? Что нужно знать о перепланировке жилья

Светлана Кириллова в ожидании особых гостей. В каком-то смысле на новоселье. Вместе с супругом 5 лет назад приобрели однушку в столичной новостройке. Вскоре в семье случилось пополнение. Перепланировка квадратных метров была вынужденной мерой.

Светлана Кириллова:

Здесь отдельно была кухня и общая комната жилая. Но так как двое детей, решили для них сделать отдельную детскую. Получили разрешение по ремонту, сделали вот эту перегородку, отгородили детскую. 0 Трансформация жилплощади заняла несколько месяцев. Примерно столько же новосёлам придётся ждать и новый техпаспорт, предварительно получив на руки ведомость технических характеристик от специалистов из кадастрового агентства.

Замерили, подсчитали – в общем, сверили с план-схемой выполнения работ.

Анна Долман, специалист по технической инвентаризации РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»:

Мы выезжаем, обмеряем квартиру, берём размеры комнат, толщины, смотрим характеристики отделки, дверей, окон. После этого обрабатывается информация, подсчитываются площади. Итог – изготавливаем ведомости технических характеристик. Собственник получает ведомость, обращается в администрацию своего района. Решаясь на перепланировку, помните: каждый дизайнерский ход в квартире должен быть просчитан наперёд. Причём, установка любой – будь то стеклянной либо гипсокартонной перегородки, которая, в конечном счёте, разделяет помещение на отдельные комнаты, также требует согласования. Но многие жильцы умудряются обходить стороной эти острые углы закона, что влечет за собой административную ответственность. Нередко обжигаются хозяева так называемых квартир свободной планировки, желая увеличить пространство.

Андрей Шуманский, заместитель директора РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»:

В панельных домах практически все стены несущие, это рёбра жёсткости. Новое строительство, которые каркасные дома, там каркас несущий, поэтому там несущих стен минимальное количество, но есть стены наружные, которые вы, понятно, не будете разбирать. Осуществление, порой, неосуществимого у многих квартирантов и, правда, может, в буквальном смысле, поехать крыша.



Андрей Шуманский:

Есть виды перепланировок и виды действий, которые невозможно узаконить, которые запрещены к выполнению работ постановлением Совмина. Это касается увеличения санузлов, включения лоджий в жилую площадь комнаты, закладки вентиляционных каналов. И в конечном случае вы, когда выполните работы, сделаете хороший, дорогой ремонт, поставите оборудование, придёте узаконивать в исполком. А исполком в этом откажет, и при этом ещё у исполкома будут все основания вынести предписание к возвращению к первоначальному состоянию объекта.