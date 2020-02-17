Межпиковое время и сезонные осмотры. Как проходит ремонт дорог в Минске

Новости Беларуси. Заводской район к ямочному ремонту подключился одним из первых. Здесь более сотни улиц. Мониторить состояние проезжей части круглосуточно выезжают специалисты районного «Ремавтодора», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Серьезные ямы сразу же ограждают. Далее в течение суток специальная ремонтная бригада заделывает дыры в асфальте. Работают в межпиковое время с 10:00 до 16:00. Наиболее чувствительны к механическим повреждениям транспортные артерии с изношенным покрытием.

Максим Силюк, директор УП «Ремавтодор Заводского района»:

В любом техническом сооружении есть межремонтные сроки. То есть для асфальтобетонного покрытия он составляет максимум семь лет, после которого необходимо все-таки производить полную замену верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Сезонные осмотры проводятся два раза в год: весенний и осенний осмотр. При данных осмотрах создается комиссия со всеми заинтересованными службами, которые оценивают эксплуатационное состояние улиц наших. И планируем на перспективу работы.