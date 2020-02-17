Рынок «Лебяжий» переехал в деревню Таборы. Как добираться до нового места

Новости Беларуси. Рынок «Лебяжий» заработал в деревне Таборы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь здесь можно купить продукты, а еще обувь, одежду, косметику и бытовую химию. Палатки с овощами и фруктами уже работают в полную силу, а вот другие продавцы переедут на новое место до конца недели. Всего рынок рассчитан более чем на 1 000 торговых мест.

За качеством продукции тщательно следят: в Таборах есть ветеринарная и карантинная службы, которые выдают соответствующие разрешения. Новый рынок в 8 километрах от Минска. Однако администрация позаботилась о том, чтобы покупателям было проще добираться.