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Индивидуально под каждого. В Минске установят комфортные лифты для людей с ограниченными возможностями

17 февраля 2020 21:06
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Новости Беларуси. Столичные лифты оборудуют системами наблюдения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Индивидуально под каждого. В Минске установят комфортные лифты для людей с ограниченными возможностями-1

Индивидуально под каждого. В Минске установят комфортные лифты для людей с ограниченными возможностями-3

Камеры в первую очередь помогают коммунальщикам бороться с вандализмом. Также видеосведения могут использовать сотрудники милиции при раскрытии преступлений. Надо отметить, что во многих новых домах кабины уже оснащены такой техникой.

Индивидуально под каждого. В Минске установят комфортные лифты для людей с ограниченными возможностями-6

Также к концу 2020 года в Минске будут заменены все лифты, которые успели отработать 25 лет. Они будут устанавливаться сразу с системами видеонаблюдения. Если же в доме живут люди с ограниченными возможностями, лифты для них сделают максимально комфортными.

Индивидуально под каждого. В Минске установят комфортные лифты для людей с ограниченными возможностями-9

Индивидуально под каждого. В Минске установят комфортные лифты для людей с ограниченными возможностями-11

Александр Исаков, главный инженер ЖКХ Заводского района:
Мы отправляем запрос в территориальные центры социальной защиты, где нам предоставляют сведения о проживающих инвалидах. Поэтому каждый лифт индивидуально под каждого инвалида, колясочника активного, для слабовидящих, слабослышащих.

Индивидуально под каждого. В Минске установят комфортные лифты для людей с ограниченными возможностями-14

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Александр Исаков # Фотофакт

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