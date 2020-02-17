Индивидуально под каждого. В Минске установят комфортные лифты для людей с ограниченными возможностями

Новости Беларуси. Столичные лифты оборудуют системами наблюдения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Камеры в первую очередь помогают коммунальщикам бороться с вандализмом. Также видеосведения могут использовать сотрудники милиции при раскрытии преступлений. Надо отметить, что во многих новых домах кабины уже оснащены такой техникой.

Также к концу 2020 года в Минске будут заменены все лифты, которые успели отработать 25 лет. Они будут устанавливаться сразу с системами видеонаблюдения. Если же в доме живут люди с ограниченными возможностями, лифты для них сделают максимально комфортными.