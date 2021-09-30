Можно ли покупать витамины и лекарства без консультации врача?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Сейчас очень много рекламы, популярны иммуномодуляторы, хотя в мире скептически к ним относятся. Можно ли самому назначить, что принимать, пойти в аптеку, без врача купить, считать, что ты готовишься к зиме, укрепляешь иммунитет?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, прежде всего нужно посоветоваться с врачом-фармацевтом, потому что они тоже заканчивают медицинский. Я не права?