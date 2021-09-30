Можно ли покупать витамины и лекарства без консультации врача?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Сейчас очень много рекламы, популярны иммуномодуляторы, хотя в мире скептически к ним относятся. Можно ли самому назначить, что принимать, пойти в аптеку, без врача купить, считать, что ты готовишься к зиме, укрепляешь иммунитет?
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, прежде всего нужно посоветоваться с врачом-фармацевтом, потому что они тоже заканчивают медицинский. Я не права?
Екатерина Гусар, заместитель главного врача 39-й городской клинической поликлиники:
В аптеке работают провизоры, а врачи работают в поликлиниках, стационарах. Самому лучше ничего не назначать. Только к врачу.
Инна Рожок, врач диетолог-нутрициолог:
Если у вас все хорошо, то зачем идти в аптеку? Чтобы что? Мы должны позаботиться о сбалансированном питании, здоровом образе жизни, который включает физическую активность. В принципе, это уже будет ок.
Кристина Сущеня:
От многих я слышала, что люди считают, что нужно что-то пропить.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Успокоительное, плацебо.
Инна Рожок:
Есть плацебо, есть адаптогены. Если речь идет про это, да – это растительные вещества, как правило, различные травяные сборы. Источники совершенно разные, начиная от китайского лимонника.
Николай Огренич, профессор народной медицины и ведущий специалист в области фитотерапии:
Мы на иммунную систему смотрим так. Есть периферические иммунные системы – лимфоидная ткань – и центральная (тимус и костный мозг). Назначая те же адаптогены, суперхорошие препараты, они активируют центральную часть иммунной системы. А если периферия не готова принять? Поэтому наш подход – фитотерапевтический – вначале заниматься периферическими органами. Например, ЖКТ. Я уже сказал о 300-400 метрах квадратных этой лимфоидной ткани, которая находится там. И без этого невозможно говорить о здоровом иммунитете.
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