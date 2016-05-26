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Директор фирмы отказал в отпуске за свой счет во время сессии: прав ли он?

26 мая 2016 10:22
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Ежедневно на горячую линию телеканала поступает порядка 40 обращений. По наиболее интересным журналисты телеканала снимают сюжеты и программы. Часть вопросов мы адресуем юристам. Сегодня разберем часть наиболее типичных.

Вопрос:
Я работаю в частной организации по контракту. Учусь заочно в университете. Через две недели у меня сессия. Вчера  написал заявление на отпуск за свой счет на время сессии. Директор фирмы отказал. Прав ли он?

Елена Мойсейчик, юрист:
Работникам, получающим высшее образование в заочной форме при отсутствии направления (заявки) нанимателя, договора на подготовку специалистов либо иных оснований, предусмотренных в коллективном или трудовом договоре, по их письменному заявлению могут быть предоставлены отпуска без сохранения заработной платы. Отпуска предоставляются только по договоренности с нанимателем. Так что следует попытаться  уговорить руководителя.

# общество # Отпуск # Елена Мойсейчик

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