Директор фирмы отказал в отпуске за свой счет во время сессии: прав ли он?

Ежедневно на горячую линию телеканала поступает порядка 40 обращений. По наиболее интересным журналисты телеканала снимают сюжеты и программы. Часть вопросов мы адресуем юристам. Сегодня разберем часть наиболее типичных.

Вопрос:

Я работаю в частной организации по контракту. Учусь заочно в университете. Через две недели у меня сессия. Вчера написал заявление на отпуск за свой счет на время сессии. Директор фирмы отказал. Прав ли он?

Елена Мойсейчик, юрист:

Работникам, получающим высшее образование в заочной форме при отсутствии направления (заявки) нанимателя, договора на подготовку специалистов либо иных оснований, предусмотренных в коллективном или трудовом договоре, по их письменному заявлению могут быть предоставлены отпуска без сохранения заработной платы. Отпуска предоставляются только по договоренности с нанимателем. Так что следует попытаться уговорить руководителя.