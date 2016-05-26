Могут ли не пускать в отпуск из-за «производственной необходимости»?

Ежедневно на горячую линию телеканала поступает порядка 40 обращений. По наиболее интересным журналисты телеканала снимают сюжеты и программы. Часть вопросов мы адресуем юристам. Сегодня разберем часть наиболее типичных.

Вопрос:

Могут ли целый год не пускать в отпуск из-за «производственной необходимости»?

Елена Мойсейчик, юрист:

В исключительных случаях, когда ваш трудовой отпуск в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на деятельности предприятия, его часть можно перенести на следующий год. Но только с вашего согласия. При этом в текущем рабочем году вам все равно должны предоставить не менее 14 дней отпуска, перенести которые работодатель не имеет права.