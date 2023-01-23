Можно ли по почерку вычислить маньяка? Узнали о тонкостях работы экспертов-графологов

Новости Беларуси. Всеобщая компьютеризация и цифровизация все дальше уводят нас от истоков. И заставляют забывать, что мысли можно выразить собственноручно на бумаге. Сегодня во всем мире отмечают День ручного письма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разобраться в почерке человека – заглянуть ему в душу. Характер и жизненные убеждения как на ладони. Рукописи говорят – материал нашего корреспондента Екатерины Капылович.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Начало начал. Именно здесь, в младшей школе, формируется характер, а вместе с ним и почерк человека. Все эти палочки и закорючки уже в столь раннем возрасте могут очень многое сказать о личности. Диана и Ева Кузьмицкие – двойняшки. Похожи внешне, внутренне – с разных полюсов. Одна – инициатор шумных школьных перемен. Другая – пример вдумчивости и спокойствия. Характер первоклашек отразился и на почерке. Неокрепшем, но уже особенном у каждой.

Диана Кузьмицкая, учащаяся гимназии № 50 Минска:

Я более спокойная, а Ева больше озорная. Мне очень нравятся в прописи буквы, потому что они красивые, и мне они нравятся все.

Ева Кузьмицкая, учащаяся гимназии № 50 Минска:

Я, когда пишу, я тороплюсь. Наверное, это потому, что я такая быстрая, озорная девочка.

Инесса Артемчик, учитель гимназии № 50 Минска:

Детки, конечно, у меня пришли все разные, но в первом классе они очень-очень все стараются, поэтому еще пока все старательные. Но уже, действительно, отличается почерк одного ребенка от другого. Спокойным детям нужно больше времени, чтобы дописать задание до конца. Конечно, они пишут более медленно. Более такие взрывные, темпераментные холерики стараются написать, выполнить задание быстрее.

Профессионально работают с рукописями почерковеды. Такие специалисты есть среди судебных экспертов. Определить подлинность подписи, одним или разными лицами выполнен текст в нескольких документах – все это эксперты читают между строк. Всех секретов, конечно, специалисты не расскажут. Нажим, наклон, форма букв – все тщательно анализируется, чтобы получить полную картину. Всего по нескольким строкам эксперты раскрывают самые запутанные дела.

Максим Подполухо, начальник отдела почерковедческих экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Были случаи, когда поступали нам для исследования записи, выполненные на листах бумаги в закладках запрещенных веществ. Эксперты смогли установить, кто выполнил записи на этих листах. Данная информация способствовала раскрытию преступлений. Результаты почерковедческой экспертизы позволили установить личность Витебского маньяка путем сравнения почерка и его образцов. Таким образом, была прервана череда серийных убийств.