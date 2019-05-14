ГАИ заканчивает подготовку к II Европейским играм

Новости Беларуси. Прошедшие международные соревнования по велоспорту в Минске стали тестовыми для представителей Госавтоинспекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 140 сотрудниц-регулировщиц и инспекторов дорожно-патрульной службы из разных регионов Беларуси не только обеспечивали безопасность движения в столице, но и провели своеобразную генеральную репетицию перед II Европейскими играми.