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ГАИ заканчивает подготовку к II Европейским играм

14 мая 2019 06:23
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Новости Беларуси. Прошедшие международные соревнования по велоспорту в Минске стали тестовыми для представителей Госавтоинспекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ заканчивает подготовку к II Европейским играм-1

Более 140 сотрудниц-регулировщиц и инспекторов дорожно-патрульной службы из разных регионов Беларуси не только обеспечивали безопасность движения в столице, но и провели своеобразную генеральную репетицию перед II Европейскими играми.

ГАИ заканчивает подготовку к II Европейским играм-4

Уже в июне аналогичным образом транспортный трафик организуют в дни проведения состязаний мультиспортивного форума.

# ГАИ # общество # Фотофакт

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