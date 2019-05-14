ДМБ-2019: больше 1000 солдат-срочников отправили в запас в Западном оперативном командовании

Новости Беларуси. Больше тысячи солдат срочной службы Западного оперативного командования отправились в запас. По традиции в военных частях проводят торжественный ритуал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они попрощались с боевым знаменем подразделения и своими товарищами. В Гродно в 6-й отдельной гвардейской механизированной бригаде лучшим бойцам вручили грамоты и отправили благодарственные письма родителям. Вчерашние новобранцы отправляются домой с багажом новых знаний и военными специальностями – от водителя-крановщика до наводчика орудия танка. За время службы они проявили себя на трех крупных учениях.

Наталья Могилина, жительница Гродно:

Я, допустим, очень довольна, что у меня сын отслужил в армии. У меня парень вырос и стал взрослый. И даже вот сам Алексей мой сказал, что он не жалеет, что отслужил в армии.

Вадим Суров, командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Я этих военнослужащих помню в ноябре 2017 года, когда они на Кургане Славы принимали присягу. Это необстрелянные такие, неоперившиеся были пацаны. Сейчас на них смотришь – это мужчины. Это возмужавшие люди, которые могут самостоятельно принять решение.

И все же окончательно расстаться с армией готовы не все – треть бойцов захотели остаться на контрактную службу. Но зеленый свет дадут только самым достойным.