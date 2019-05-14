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Леонид Климович о ЧЕ по «Что? Где? Когда?» в Гомеле: мы стараемся делать фестиваль, праздник

14 мая 2019 07:04
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Новости Беларуси. В Гомеле завершился чемпионат Европы по интеллектуальным играм среди школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Климович о ЧЕ по «Что? Где? Когда?» в Гомеле: мы стараемся делать фестиваль, праздник-1

Большой кубок достался команде Лицея БГУ, а малый увезли в Москву. 40 команд из Беларуси, России, Украины, Литвы и Латвии боролись за медали в четырех видах игры.

Леонид Климович о ЧЕ по «Что? Где? Когда?» в Гомеле: мы стараемся делать фестиваль, праздник-4

Самая главная из них – «Что? Где? Когда?», самая зрелищная – «Брейн-ринг». В программе также были медиаигра «Большой экран» и спортивная «Своя игра».

Леонид Климович о ЧЕ по «Что? Где? Когда?» в Гомеле: мы стараемся делать фестиваль, праздник-7

Леонид Климович, координатор чемпионата Европы по интеллектуальным играм:
Нашей сверхзадачей было следующее. Нас спрашивали: вот, выиграли дети чемпионат, допустим, Украины – куда дальше? Дальше в Гомель, естественно, с мае. На чемпионат Европы. Причем формат отличается от национальных чемпионатов. Мы стараемся делать это не турниром мрачным и так далее, а фестивалем, праздником.

Леонид Климович о ЧЕ по «Что? Где? Когда?» в Гомеле: мы стараемся делать фестиваль, праздник-10

Стоит отметить, что чемпионат Европы по интеллектуальным играм имеет богатую историю: он неизменно проводится в Гомеле с 2004 года.

Леонид Климович о ЧЕ по «Что? Где? Когда?» в Гомеле: мы стараемся делать фестиваль, праздник-13

# Интеллектуальные игры # общество # Леонид Климович # Фотофакт

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